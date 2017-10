Primaria Râmnicului a scos la concurs postul de director la Teatrul Municipal „Ariel”

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Datele de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului: 24.10.2017 data limita de depunere a proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați; 25.10.2017 – 26.10.2017, selecția dosarelor; 14.11.2017 susținerea proiectelor de management in cadrul unui interviu – a doua etapă; 15.11.2017, proba scrisa de departajare, după caz; 15.11.2017 aducerea la cunoștință candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea; 16.11.2017 – 22.11.2017 depunerea contestatiilor; 23.11.2017 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, în situația în care nu au fost depuse contestații; 23.11.2017 – 27.11.2017 soluționarea contestațiilor, după caz; 28.11.2017 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului prin afisare la sediul Primariei Municipiului Rm Vâlcea. Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; are capacitate deplină de exerciţiu; are studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei: domeniul de licenţă – Teatru şi artele spectacolului, conform prevederilor H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018; are vechime în specialitatea studiilor, menţionate la lit. c), de minimum 5 ani; are experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului; nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile; cunoaşte limba română, scris şi vorbit. Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi de soluţionare a contestaţiilor, elaborate în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispoziţia de primar nr. 1679/2017.