Borza Remus, deputat independent: Infrastructura României, un dezastru. Ce propun eu

Recent s-a dezbatut in Parlament motiunea simpla pe transport initiata de grupurile parlamentare PNL-USR. Infrastructura de transport a unei natiuni reprezinta cel mai relevant barometru al gradului de dezvoltare economica. Din pacate infrastructura de transport din Romania este la pamant. In prezent avem doar 747 km de autostrada, cu 70 de km mai mult decat Bulgaria si cu 600 km mai putin decat Ungaria sau Polonia. In 1992 Romania avea mai putin de 200 km de autostrada.Tot atat avea si China.Azi noi avem in jur de 750 de km,China peste 91000 km!

Avem in jur de 11000 km de cale ferate, a opta din Europa, dar in Romania se circula cu o viteza medie de 30 km/ora precum in perioada interbelica. Cauza,lipsa de investitii in infrastructura de transport feroviar si gradul redus de electrificare a liniilor,doar 37% fata de o medie europeana de 60%.

In 1990 aveam 311 nave de transport maritim si alte 80 in diverse stadii de constructie. Eram a patra flota comerciala a Europei. Azi nu mai avem nicio nava sub pavilion romanesc.

In ceea ce priveste transportul fluvial pe Dunare in jur de 25 milioane tone marfuri, in continua scadere. In 2010 aveam 32 milioane tone transportate. Cauza, lipsa investitiilor in dragare si amenajarea senalului navigabil. In lunile de vara adancimea apei scade la 1 m fata de 2.5 m adancime minima conform reglementarilor internationale.

Tarom,o companie identitara Romaniei inregistreza sute de milioane de lei pierdere in fiecare an si o pierdere semnificativa a cotei de piata. Din 15 milioane pasageri inregistrati in 2016 Tarom a trasportat doar 2.5 milioane fata de 5.5 milioane pasageri pe Wizzair sau 3.5 milioane pe Blue Air. Cauza lipsa investitiilor, prostul management si cedarea unor rute profitabile.

Cu toate astea am votat impotriva motiunii. Trebuie sa renuntam la demagocie, populism si ipocrizie in discursul public si in actiunea politica. Trebuie sa aceptam si sa recunoastem ca toate partidele parlamentare in ultimii 27 de ani au gestionat acest domeniu strategic. Si PSD si PNL si PD sau PDL.Si in dreptul guvernului tehnocrat, anul trecut, am raportat cu mandrie patiotica tot 0 km autostrazi. Toti au o culpa si o responsabilitate in ceea ce priveste colapsul acestui sector economic. Nu este de vina ministrul Cuc ca pe exercitiul financiar 2014-2020, nici la momentul preluarii mandatului in ianuarie 2017 nu aveam acreditata nicio autoritate de management. Asa se explica ca din 2.5 miliarde euro fonduri structurale si de coeziune in primele 6 luni am adus in tara doar 4 milioane euro! Doar in august am acreditat cele 7 autoritati de management cu vreo 3 ani intarziere.

Pe de alta parte, nu putem lua de la transporturi, cu acazia rectificarii bugetului de stat, 6 miliarde lei ca sa-i transferam in pensii si salarii. Romania are nevoie de investitii in toate domeniile cu atat mai mult in infrastructura de transport. Doar investiile pot asigura o crestere organica si sustenabila a economiei romanesti. Cresterea economica din primele 6 luni de 5,8% bazata preponderent pe consum, desi onoranta isi arata deja efectele perverse: dublarea robor intr-o luna, deprecierea leului in raport cu principalele valute, deficit de cont curent de 6.3 miliarde lei si deficit pe balanta comerciala de 6 miliarde euro.

I-am dat un cec in alb ministrului pe perioada determinata, pana la viitoarea sesiune si nu neconditionat. I-am cerut sa restructureze companiile din portofoliul ministerului pe criterii de eficienta economica, sa vina cu o strategie coerenta de investitii sectoriale si cu un grafic asumat, sa promoveze in managementul acestor companii strategice ale statului oameni recomandati de competente profesionale, moralitate si capabilitati manageriale si nu exclusiv de carnetul de partid.

Autor: Borza Remus, deputat independent