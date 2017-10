Povestea unei afaceri de succes: PARADIS Ramnicu Valcea

Povestea acestei firme își are începutul încă din anul 1995, atunci când doamna Lucia Niță, a decis că cei 14 ani de experiență pe care îi acumulase până la acea perioadă, precum și pasiunea pentru alimentație publică, sunt suficienți pentru a pune bazele unei afaceri ce avea să ajungă una din cele mai de succes din această industrie.

Totul a început cu un mic local, mai exact un bar cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri. După 3 ani, am decis să facem următorul pas, într-adevăr unul mic, dar care ulterior s-a dovedit a fi o decizie înțeleaptă. Am decis să înființăm o mică bucătărie, pentru a putea servi clienților noștri minuturi, preparate rapide, cum ar fi burgeri, hot dog, sau alte produse de acest gen.

În anul 2000, după succesul avut cu mica bucătărie, am decis ca este momentul pentru a dezvolta afacerea pe partea de bucătărie. Așa că în locul acesteia, a apărut o bucătărie în adevaratul sens al cuvântului. Aceasta a fost utilată și echipată modern, iar minuturile au devenit acum preparate complexe, meniul nostru diversificându-se considerabil, fiind acum pregătiți să prepară produse tradiționale românești. În același an 2000, am ales să deschidem, la aceeași locație și un mic magazine alimentar.

Un alt pas important în dezvoltarea afacerii, a fost făcut în anul 2003, când, datorită expansiunii pe această piață a alimentației publice, am luat hotărârea de a mări capacitatea restaurantului. Așa a apărut o nouă aripă, cu o capacitate de până la 80 de locuri. O decizie înțeleaptă deoarece numărul clienților a crescut considerabil, fapt care în anul 2006 ne-a făcut să deschidem și terasa de vară, cu o capacitate de 50 de locuri.

Anul 2008 a fost unul cu o însemnătate deosebită, deoarecere reprezintă perioada în care, firma noastră a facut un pas important, și am reușit să trecem la următorul nivel. Restaurantul Paradis dechidea prima sală de nunți, din toate care aveau să urmeze. Cu o capacitate de 240 de locuri și un design interior unicat în oraș, devenisem alegerea numărul unu pentru cei ce decideau să sărbătorească evenimentele frumoase din viața lor, într-un cadru deosebit.

Tot atunci, magazinul alimentar deschis în anul 2000, avea să devină un market, cu o gamă mult mai lărgită și diversificată de produse, dar și cu program non-stop. Acest market a venit la momentul oportun, deoarece a devenit un punct de reper și real ajutor atât pentru localnicii din zonă, dar și pentru cei ce tranzitau zona.

Anul următor, am continuat seria investițiilor, și am decis să deschidem, în aceeași locație cu sala de evenimente și marketul, o pensiune de 4 stele.

Pensiunea avea să fie decorată, ca și sala de nunți, de un architect celebru român, într-un mod cu adevărat unic și deosebit, lucru care ne-a scos în fața firmelor concurente.

În anul 2010, datorită numărului mare de evenimente, am decis să deschidem propriul nostru laborator de patiserie-cofetărie, ce avea să fie folosit exclusive pentru locațiile noastre. Astfel am reușit să ne producem propriile produse de panificație și cofetărie, atât pentru evenimente, dar și pentru comercializarea lor în market, fapt care a dus la creșterea calității serviciilor oferite clienților noștri.

Această creștere a calității serviciilor oferite de firma noastră, spuneam că ne-a adus în top, consecință fiind o cerere foarte mare din partea clienților, pentru serviciile oferite de noi. Am decis așadar ca în anul 2012 și în următorul an, să deschidem alte două săli de evenimente. Este vorba de restaurantul Paradis Royal, cu o capacitate impresionantă de până la 550 de persoane și respective de restaurantul Paradis Events, cu o capacitate puțin mai mică, de 220 de locuri, dar în aceeași notă de rafinament și eleganță ca și celelalte săli deținute de noi.

În anul 2015, în aceeași locație cu cele două restaurante mai sus menționate, am inaugurat și o a doua pensiune, Pensiunea Royal, tot de 4 stele și în aceeași notă ca și Pensiunea Paradis.

Deci, dragă cititorule, fie că esti turist în frumosul nostru oraș sau calator prin zona, vrem să ști că de câte ori vei avea ocazia să ne calci meleagurile, te așteptăm cu drag să ne vizitezi și să beneficiezi de calitatea serviciilor oferite de firma noastră.

Lucian Nita – director economic

www.paradis.com.ro