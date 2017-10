Primarul Nicolae Concioiu a făcut primele demersuri privind înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor în Guşoeni

La iniţiativa primarului comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, Consiliul Local a aprobat în luna august protocolul de colaborare cu societatea care va înfiinţa sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitate. „Am reuşit prin nenumăratele demersuri către Ministerul Energiei, să identificăm soluţia prin care să înfiinţăm în localitate sistemul de distribuţie gaze naturale. Într-adevăr, este o investiţie de mare anvergură, noi suntem conştienţi că, dacă reuşim acest lucru, pentru comuna Guşoeni va însemna un salt mare în dezvoltarea economică a comunei. Atunci putem vorbi cu adevărat de crearea unor premise de atragere a investitorilor în localitate. Trebuie să recunoaştem că o localitate care are, totuşi, pe teritoriu, firme, are posibilitatea creării de locuri de muncă şi o stabilitate a populaţiei. Se impune ca noi, ca administraţie locală, să venim în întâmpinarea cetăţenilor cu infrastructura de apă, de drumuri, de canal şi, de ce nu, aşa cum spuneam, de gaze naturale”, a declarat primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu. Tot în luna august, primarul Nicolae Concioiu a primit vestea de la Ministerul Dezvoltării Regionale privind finanţarea pentru patru proiecte în valoare totală de circa 37 miliarde de lei vechi. Cele patru proiecte sunt: „Pod beton armat peste pârâul Gușoianca pe drum sătesc, km 0+200, Spârleni, comuna Gușoeni, județul Vâlcea” (4 miliarde de lei vechi); „Reabilitare Școală gimnazială, comuna Gușoeni, județul Vâlcea” (6,2 miliarde de lei vechi); „Construire Grădiniță, comuna Gușoeni, județul Vâlcea” (13 miliarde de lei vechi); „Reabilitare, extindere și dotare Dispensar medical, comuna Gușoeni, județul Vâlcea” (15 miliarde de lei vechi). Primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, a recunoscut că, în luna martie din acest an, a depus la Guvern şi un proiect pentru modernizarea iluminatului public: „Prin intermediul OUG nr. 28 avem depus un proiect pentru reabilitarea şi eficientizarea iluminatului public stradal. Acest proiect înseamnă iluminat public cu leduri, care va scădea la jumătate consumul de curent electric. Vor fi montate 150 de lămpi de-a lungul drumului naţional, iar pe drumurile comunale vor fi montate diferenţa, până la totalul de 500 de lămpi”. Primarul consideră că proiectul este o necesitate pentru comunitate, deoarece în felul acesta va scădea infracţionalitatea. Nicolae Concioiu afirmă că modernizarea iluminatului public este necesară, deoarece vechea instalaţie este depăşită şi neconformă. Prin acest proiect de modernizare a iluminatului stradal ar urmă să fie înlocuite becurile cu leduri, mai avantajoase din punct de vedere al consumului, dar şi al duratei de viaţă.

Foto: evenimentvalcean.ro