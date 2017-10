Peste 5000 de ramniceni au participat la INAUGURAREA proiectului de reabilitare si modernizare a zonei centrale „La ceas”

30 septembrie 2017, un moment de bucurie pentru toti locuitorii municipiului Ramnicu Valcea – Inaugurarea proiectului de reabilitare si modernizare a zonei centrale „La ceas”

In prezenta a aproximativ 5000 de ramniceni, zona centrala a fost inaugurata astazi, 30 septembrie 2017.

Un om pentru oameni, un om godpodar, un om cu viziune, un prieten adevarat, un om de mare caracter, un om de cuvant…acesta este prietenul meu, primarul MIRCIA GUTAU.

Municipiul Ramnicu Valcea a prins din nou viata si iata ca asa cum a promis, Mircia Gutau si-a respectat cuvantul ca intotdeauna. Proiectul de modernizare a centrului municipiului, a inceput acum cativa ani. Cu mari eforturi si sacrifici venite din partea conducerii adminstratiei actuale si prin insistenta permanenta a primarului, acest proiect prioritar care parea ca nu se mai termina, s-a realizat. Este momentul in care toti ar trebui sa fim mandri ca ne reprezinta un astfel de om.

Astazi, ne bucuram ca acest spatiu ne-a fost redat si putem spune din nou: „ne vedem la ceas in centru”.

Pentru cei care nu stiu sau nu i-a interesat, Mircia Gutau a fost prezent in fiecare zi pe santier si a supravegheat lucrarile. Asta face un om interesat si preocupat de comunitatea pe care o reprezinta. A reusit intr-un an de mandat sa schimbe fata orasului.

Adevarat proverbul: Omul sfinteste locul!

Ma bucur din suflet pentru prietenul meu, ii sunt alaturi si cred cu tarie ca este un model de urmat. Satisfactia vine atunci cand faci lucruri bune pentru oameni si cand vezi pe chipul acestora multumirea. Cu totii trebuie sa fim buni, sa ne intereseze soarta celor care ne-au acordat incredere si au ales ca noi sa ii reprezentam.

Orasul nostru a devenit prin proiectele realizate, un oras model, frumos si curat, iar asta datorita primarului Mircia Gutau si echipei sale.

Felicitari pentru frumosul eveniment organizat cu aceasta ocazie!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea