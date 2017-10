Ana Maria Patru, fosta sefa AEP, incoltita acum de DNA – minte cum respira!

Ana Maria Patru, fosta sefa AEP, incoltita acum de DNA minte cum respira! Cine a vazut emisiunea de zilele trecute de la Antena 3 a avut ocazia sa observe live un spectacol teatral de exceptie! Valceanca Ana Maria Patru pozeaza acum in victima Sistemului, dar omite sa spuna ca acelasi Sistem (Basisto-Securist!) a propulsat-o in functia de mare sefa la AEP, pe care, fie vorba intre noi, nu o merita! Este patetic si caz clar de Protectia Copilului – modul JENANT in care-si baga copilul la inaintare, care, vezi Doamne, este hartuit de procurorii DNA cu telefoane. Hai sa fim seriosi, pai daca botoxata Ana Maria nu mai binevoieste sa raspunda la telefoane, procurorii de la Ploiesti trebuiau sa o anunte intr-un fel ca e musai sa mearga la audieri!

Eu nu cred in nevinovatia ei! E parerea mea! Pai de unde mama dracului a avut ea bani sa-si cumpere masini ultra-luxoase si ditamai vila in Bucuresti – SUTE DE MII DE EURO?! In conditiile in care salariul de la AEP nu o prea ajutau pentru astfel de scamatorii financiare exagerate! Sau de unde a scos cascaval pentru evidentele operatii estetice care au transformat-o in diva peste noapte. Dintr-o ratusca urata a devenit o lebada superba peste noapte! Pai din ce cascaval?! Nu din MITA de la Socol si de la altii sau altele?! Hai ce naiba, suntem copii de gradinita, este amuzant si RIDICOL ca pozeaza acum in VICTIMA dupa ce a recunoscut clar ca a luat MITA! Nu stiu in ce masura maestrul valcean, avocatul Veronel Radulescu, poate transforma negrul in alb in acest caz?! Nu sunt un fan al DNA-ului (marca Kovesi!) dar acest caz de coruptie mi se pare clar, limpede! Ce ipocrita era in emisiune fosta mare sefa de la AEP, cand afirma, saracuta, ca e victima a Sistemului, ca a vorbit doar de doua ori cu Basescu, ca pe Elena Udrea nu a mai intalnit-o din 2012 si tot felul de astfel de minciunele. Poate, totusi, dezvaluie – nevinovata – cum a pus-o directoare la Regia Protocolului de Stat – Olanesti pe mama sa – profesoara pensionara de limba romana la aproape 70 de ani! Sau cum l-a ajutat pe Roibu de la Oltchim in tot felul de magarii politico-economice. Ca sa ma rezum doar la aceste exemple…

Am inteles ca baiatul Anei Maria Patru are 18 ani, fiind elev in clasa a XII-a la liceu, zic si eu in acest caz – fiul nu s-a intrebat niciodata de unde are mamica atatia bani – sute de mii de euro pentru tot felul de extravagante economice?! Bineinteles ca intelegem suferinta copilului, atunci cand mama este trimisa la arest, dar putina ratiune nu strica! Am remarcat asa, un fel de tupeu la valceanca Ana Maria Patru, ati vazut cum face ea cu ochiul ziaristilor, ca are ea asi in maneca, ca e sigura pe ea… Orice asi ar avea ea, pentru mine ramane o CORUPTA!

Tiberiu Pirnau