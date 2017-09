Amendament important depus de deputatul Eugen Neata la Legea Educatiei Fizice si Sportului!

In urma solicitarilor venite din partea reprezentantilor cluburilor sportive, am depus impreuna cu colegul meu,deputatul Adrian Solomon, un amendament la proiectul de lege PL-x 274 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, care a fost astazi, pe ordinea de zi a Comisiei pentru munca si protectie sociala. Acest amendament a fost depus si la Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport. Am sustinut in sedinta modificarile pe care le-am propus, colegii au fost de acord, la fel si reprezentantii Ministerului tineretului si sportului. Votul a fost pentru, cu o singura abtinere a unui deputat USR.

Urmeaza ca aceste propuneri sa fie dezbatute si supuse la vot in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport.

In ultimii ani sportul de inalta performanta, din nevoia de a performa, a suferit tranformari majore in ceea ce priveste managementul echipelor tehnice pentru a asigura buna desfasurare a activitatii sportive.

In cazul sporturilor de echipa au aparut ocupatii ca marketing sportiv, team manager sau organizator de competitii, functii vitale pe langa echipele ce joaca la nivel national si international. Pentru ca in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 nu era clar specificat si angajarea acestor persoane angrenate in activitatea sportiva, am depus amendamentul prin care sa clarificam si acest aspect.

Le multumesc colegilor pentru votul dat si pentru ca au inteles ca sportul de performanta trebuie sustinut printr-o lege clara si corecta care sa ajute la buna desfasurare a activitatii cluburilor sportive.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea