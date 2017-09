Razbunatorul Ionita, mare sef la Politia Rutiera, vrea sa-l reduca la tacere pe patronul firmei Antares, Dumitru Becsenescu!

Am trait sa o vedem si pe-asta: taximetristii pirati mana-n mana cu seful Politiei Rutiere Valcea! Si argumentam:

Recent, prefectul judetului Valcea, Florian Marin, a dispus un control la sange pe linia inlaturarii taximetriei la negru in judetul Valcea, in special pe traseul Ramnicu Valcea – Olanesti! De asemenea, s-au desfasurat doua sedinte la Prefectura, cu participarea reprezentantilor: CJ Valcea, Antares Transport, Politia Rutiera Valcea, ARR si alte institutii cu atributii in domeniu. La aceste sedinte am asistat SOCAT la implicarea (demers total neprofesionist si in afara deontologiei!) a doua ziariste in discutiile oficiale! Acestea au intervenit pe un ton ridicat, transformandu-se in avocatele chipesului sef de politie Ionita si, in mod surprinzator, au inceput sa-l blameze pe transportatorul LEGAL de pe traseu. La astfel de sedinte, ziaristii participa in calitate de invitati, sunt simpli observatori, nu sunt actori implicati direct! Ei isi pot expune parerea prin articole ulterioare…

S-a stabilit cu acest prilej ca fenomenul taximetriei la negru este unul extrem de ingrijorator si ca Politia Rutiera trebuie sa actioneze mai incisiv pe traseul Ramnicu Valcea – Olanesti. Urecheat de prefect si de o parte a presei, razbunatorul Ionita – seful Politiei Rutiere Valcea – a reactionat, prin amicele din presa, si a demarat o campanie de presa impotriva TRANSPORTATORULUI LEGAL, ANTARES SA, prin care doreste sa arate ca taximetristii pirati sunt ingeri iar Becsenescu, patronul Antares, trebuie sa faca pliscul mic! Schizofrenie clara: adica firma Antares este vinovata ca exista taximetrie ilegala pe traseul Ramnicu Valcea – Olanesti!

Este strigator la cer ce se intampla! Institutiile statului trebuie sa faca lumina in acest caz si sa verifice care sunt legaturile dintre seful Politiei Rutiere Valcea si taximetristii pirati. Este RUSINOS si in afara legii modul in care actioneaza acum Florin Ionita! De ce nu reactioneaza sefii acestuia?! Daca exista o MAFIE IN TRANSPORTUL JUDETEAN aceasta trebuie devoalata si capii ei trebuie trimisi acolo unde le este locul…

Il intrebam si noi pe domnul mare sef Ionita: oare tot asa ati fi reactionat daca domnul Becsenescu ar fi dat curs invitatiei, transmisa prin intermediari, sa se intalneasca cu dumneavoastra?! De ce doriti domnule Ionita intalniri face to face, in afara cadrului oficial, cu domnul Dumitru Becsenescu, patronul Antares?!

Tiberiu Pirnau