Prefectul Florian Marin: Lupta impotriva TAXIMETRIEI ILEGALE va continua!

Problema taximetriei ilegale si a problemelor cu care se confrunta transportatorii este departe de a fi incheiata. Marti, 19 septembrie, dupa o sedinta aprinsa, in care atat transportatorii cat si institutiile cu rol in domeniu si-au prezentat argumentele, uneori la limita unui dialog firesc inter-institutional, am stabilit ca vor continua actiunile, atat pe linia diminuarii fenomenului taximetriei ilegale cat si a respectarii de catre transportatorii legali a conditiilor decente de transport precum si de suplimentare, atunci cand situatia o impune a numarului de microbuze de pe traseele deservite.

Alte doua probleme ridicate de catre cei prezenti s-au referit la: modul in care se face taximetrie dinspre localitatile invecinate spre municipiu si retur dar si la avizarea din punct de vedere tehnic a microbuzelor , care efectueaza transportul de persoane.

Urmatoarea intalnire pe aceasta linie va avea loc la mijlocul lunii octombrie.

Florian Marin, prefectul judetului Valcea