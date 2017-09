Gradistea, Livezi, Zatreni, Lacusteni, Tetoiu Fartatesti, Maciuca, Gusoeni, Creteni, Sutesti si Dragasani – DN 67B intra in reabilitare!

Sunt fapte si nu vorbe!

Denumit si DRUMUL SUDULUI acest drum nu a mai fost abordat de o asemenea maniera dinainte de 1989!

Este drumul care practic leaga Dragasaniul de Targu Jiu!

Peste 70 de kilometri din acest drum intra in reabilitare!

10 comune si un municipiu direct dependente de acest drum!

Am spus in campania electorala prin vocea presedintelui nostru Liviu Dragnea ca ne vom tine de cuvant si vom face investitii in logica binelui pentru oameni!

Ei bine prin reabilitarea acestui drum oamenii vor beneficia in primul rand de rezultatele guvernarii iar demersurile mele in calitate de presedinte al CJ Valcea sunt si ele destinate binelui general al valcenilor!

Constantin Radulescu, presedinte CJ Valcea

#valceni #valcea #ROMANIA