Dieselgate: 5.000 de oameni mor prematur, anual, in Europa (studiu) 

Emisiile masinilor diesel trucate de catre constructori pentru a pacali testele eco ar putea fi responsabile pentru moartea a 5.000 de oameni anual in Europa, din cauza poluarii aerului, arata un studiu publicat marti si citat de AFP.

Aceste cifre sunt conforme cu precedentele evaluari ale numarului de decese legate de scandalul „dieselgate” care a izbucnit cand Volkswagen a admis in 2015 ca a inselat testele de emisie pentru masini produse de marele constructor german.

Numerosi alti constructori au fost acuzati de practici similare de atunci.

Un studiu publicat in mai de revista Nature estima ca in 2015 38.000 de decese „premature” au fost provocate in intreaga lume de emisiile de oxid de azot „generate in exces” in raport cu cele prevazute pentru testele efectuate in laborator.

Studiul publicat luni in Environmental Research Letters se concentreaza pe situatia din Europa (cele 28 de tari membre ale UE plus Norvegia si Elvetia).

Cercetatorii, din Norvegia, Austria, Suedia si Olanda, au calculat ca circa 10.000 de decese pot fi imputate in fiecare an in Europa poluarii cu particule fine emise de masinile cu motoare diesel.

Aproape jumatate dintre ele (circa 4.750) ar fi putut fi evitate daca emisiile de oxid de azot ale acestor masini ar fi foste cele asumate de producatori.

Volkswagen a recunoscut ca a instalat pe masinile sale dispozitive ilegale care reduc emisiile doar in perioada acestor teste.

Daca masinile diesel ar fi emis la fel de putin oxid de azot ca si cele pe benzina, circa 4.000 din aceste 5.000 de decese premature ar fi putut fi evitate, cred autorii.

Tarile cu cele mai multe decese sunt Italia, Germania si Franta, pe fondul proportiei ridicate de masini diesel, spun autorii.

Peste 100 de milioane de masini diesel circula in Europa, de doua ori mai mult decat in restul lumii.

Motoarele diesel emit mai putin dioxid de carbon, nociv pentru climat, decat cele pe benzina, dar mai mult oxod de azot.

Luni, 18 septembrie 2017, 20:36 Economie | Auto

VIITORUL APROPIAT APARTINE COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI: Gazul natural comprimat (GNC) este carburantul fosil cu cea mai curată ardere. Vehiculele pe gaz natural emit cu până la 30% mai puține gaze cu efect de seră decât vehiculele pe benzină sau motorină.

IEFTIN

În funcție de tipul vehiculului sau stilul de condus, utilizarea GNC reduce costurile la carburant cu 40-60%, față de utilizarea motorinei sau benzinei.

SIGUR

GNC nu este toxic și se dispersează rapid. Are un punct de aprindere mai înalt decât benzina și motorina, ceea ce reduce șansele de aprindere accidentală.