Constantin Radulescu: Vâlcea are un corp parlamentar PSD de elită, iar consilierii județeni și municipali își exercită mandatul în logica binelui și aproape de oameni

In municipiul Drăgășani a avut loc vineri, 15 septembrie, ședința Biroului Permanent Județean al PSD Vâlcea.



”Așa cum am promis, Biroul Permanent Județean se va reuni și în teritoriu nu numai în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Pe Ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent Județean au fost propuse subiecte importante, cum ar fi o scurtă retrospectivă și o analiză a activității PSD Vâlcea la un an și două luni de la alegerile locale. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru rezultatele obținute și pentru faptul că, împreună, după 17 ani am reușit să avem cel mai mare număr de consilieri județeni, funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, 5 parlamentari și aproape 500 de consilieri locali.

Sunt lucruri pe care le-am realizat împreună și, tot în această perioadă, în plan administrativ, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) judeţului Vâlcea i-au fost alocate, de către Guvern, circa 7500 miliarde lei vechi. Am reuşit să atragem o sumă record pentru investiţii în modernizarea drumurilor judeţene, 208 milioane lei, adică 2080 miliarde lei vechi. Cu aceşti bani se vor reabilita şi moderniza 12 drumuri judeţene, iar peste 10 miliarde lei vechi vor fi investiţi în Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.

În perioada de când suntem la Consiliul Judeţean Vâlcea, bifez, la capitolul realizări, 200 miliarde de lei pentru dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu aparatură medicală de ultimă generaţie, precum şi confirmarea că judeţul Vâlcea va primi, până la sfârşitul anului 2017 sau începutul anului 2018, un dispozitiv RMN de ultimă generaţie.

Prin resursele noastre am realizat lucrări de reabilitare, modernizare şi asfaltare a peste 43 km de drum judeţean, precum și reparații asfaltice, a căror suprafaţă însumată este de 29.000 mp.

De asemenea, s-au inițiat demersurile pentru depunerea a patru noi proiecte cu finaţare nerambursabilă pentru:

• ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”, județul Vâlcea;

• „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea”;

• „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”;

• „Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) – Băluţoaia – Mănăileşti – Genuneni – Foleşti – Dumbrăveşti – Foleştii de Sus – Tomşani – Costeşti – Mănăstirea Bistriţa – Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea”.

În cadrul acestei ședințe am mai discutat despre acțiunile și manifestările cu caracter politic, cultural, educativ şi civic organizate în municipiul Râmnicu Vâlcea, dar şi în judeţul Vâlcea și sunt mândru și recunoscător acestei minunate echipe pe care PSD o are la Vâlcea.

Tineri, femei, seniori, membri PSD sunt la Vâlcea o echipă în slujba oamenilor, iar împreună cu aliații noștri politici, în liniște și armonie vom construi proiecte pentru binele vâlcenilor.

PSD Vâlcea este o organizație deschisă, care se adaptează în fiecare zi problemelor cu care se confruntă societatea și pentru care încercăm să găsim răspunsuri.

Îl felicit de senatorul Matei Constantin Bogdan și pe deputatul Popa Ovidiu Ștefan pentru faptul că au decis să deschidă birouri parlamentare în municipiul Drăgășani. Rămânem aproape de oameni pentru că aceste cabinete parlamentare sunt destinate permanentei noastre dorințe de a ne îmbunătății dialogul cu cetățenii.

Voi fi alături de comunitatea din Drăgășani zi de zi și că împreună vom reuși să păstrăm ritmul de dezvoltare și modernizare al municipiului.

Următoarea reuniune a Biroului Permanent Județean se va desfășura tot în teritoriu pentru că PSD și noi cei care reprezentăm partidul ne ținem de cuvânt și rămânem aproape de oameni”, Constantin Rădulescu, președintele PSD Vâlcea.