Deputatul ALDE Dumitru Lovin s-a dat in stamba in Parlamentul Romaniei! Miercurea trecuta, in Comisia de Mediu a Senatului Romaniei a fost dezbatuta si aprobata o iniţiativă legislativă referitoare la cariera de calcar, prin care se asigură materie primă pentru platforma industrială de la Rm. Vâlcea. Oltchim, CET, Ciech Soda România (fostul USG) depind de exploatarea de la Bistriţa. Initiativa legislativa apartine deputatului ALDE de Valcea, Dumitru Lovin, care a fost prezent la aceasta sedinta pentru a-si sustine initiativa. Alaturi de acesta s-au mai aflat si deputatii PSD de Valcea, Eugen Neata si Vasile Cocos, care au dorit sa sustina cu argumente tehnice si documente intiativa legislativa prin care se salveaza peste 10.000 de locuri de munca in economia judetului Valcea. In mod cu totul surprinzator, Lovin de la ALDE a luat foc in omentul in care i-a vazut pe colegii parlamentari de la Valcea, spunandu-le sa plece, ca nu au ce cauta acolo, ca e initiativa lui. Bineinteles ca a inceput sedinta si Nea Tache a tacut ca mutul in papusoi, iar cel care a vorbit ferm si la obiect a fost Eugen Neata. La sfarsitul sedintei, cine tuna si bubuia?! Acelasi Lovin!

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice – în forma propusă de deputatul ALDE Dumitru Lovin – aduce ca principală noutate posibilitatea relocării unor arii protejate dacă, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate prin H.G. licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare. Reprezentantul ALDE a propus ca, între noile limite ale ariilor protejate şi exploatările miniere, să se păstreze zone tampon de 50 de metri. Modificarea suprafeţelor se va putea face la cererea titularilor de licenţe şi vor fi avizate doar dacă, pe cheltuiala acestora din urmă, „se va institui regim de arie naturală protejată pe o suprafaţă adiacentă ariei naturale protejate”. Suprafaţa minimă adusă în compensare va fi echivalentă cu cea scoasă, plus 50 % şi, evident, trebuie să îndeplinească nişte condiţii pentru a fi inclusă în aria protejată. Dumitru Lovin mai vine cu condiţia ca, la expirarea perioadei de concesiune, terenurile să fie supuse unui proces de reconstrucţie ecologică şi să fie incluse în aria naturală protejată. Dar, până la forma finală, este posibil să mai apară completări, cum ar fi spre exemplu stabilirea unei redevenţe din profitul generat de activităţile de exploatare, care să intre în bugetele localităţilor de pe raza cărora sunt valorificate resursele naturale.

Foto: ramnicuvalceaweek.ro