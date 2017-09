Deputatul Eugen Neata: Echipa PSD lucreaza in folosul valcenilor

In municipiul Dragasani, s-a intrunit astazi, Biroul Permanent Judetean PSD.

In calitate de vicepresedinte al organizatiei, vreau sa transmit tuturor cetatenilor ca Partidul Social Democrat are pe agenda de lucru foarte multe proiecte pentru dezvoltarea judetului si respecta programul de guvernare.

S-a facut o analiza cu privirea la activitatea desfasurata pana acum si ce urmeaza sa facem pe viitor.

Dupa cum stiti, presedintele Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, care este si presedintele PSD, a reusit sa atraga prin proiectele depuse o suma foarte mare pentru infrastructura judetului. Acest lucru arata ca este un om activ, implicat, ambitios si devotat oamenilor care si-au pus sperante foarte mari in noi toti. Suntem alaturi de administratiile locale, sprijinim proiectele primarilor si cu siguranta am demonstrat ca suntem o echipa care lucreaza in folosul valcenilor.

In calitate de parlamentar, am raspuns la toate solicitarile venite din parte societatii civile, a institutiilor si sindicatelor, care mi-au adus la cunostinta problemele ce trebuie rezolvate. In urma solicitarilor am depus amendamente care au devenit lege. Cele mai importante sunt:

•Reducerea varstei standar de pensionare cu 2 ani a persoanelor care au locuit minim 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din municipiul Ramnicu Valcea si pe o raza de 8 km in jurul acestuia;

•Modificarea adusa la Legea 46/2008 privind Codul silvic si anume: Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, PRECUM SI CELE PRIVIND PROVENIENTA SI CIRCULATIA MATERIALELOR LEMNOSE DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU AL PROPRIETARULUI, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a rezolvat problema, care era una nationala;

•Eliminarea inechitatiilor din domeniul salarizarii administratiei publice si a faptului ca aplicarea acestora a condus la o serie de nereguli intre angajatii cu functie de executie/conducere si functiile de demnitate publica numite sau alese si pentru ca acestea trebuiau corectate inainte de aplicarea legii unitare si introducerea unui nou articol, art.II, care sa explice clar data la care vor putea beneficia de aceasta majorare a salariilor/indemnizatiilor cu 30% primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii ai consiliilor judetene.

Mi-am propus ca in acest mandat sa fac lucruri bune pentru oameni si sa fiu alaturi de ei atat cat timpul imi permite. Imi place ceea ce fac, sunt conectat la toate problemele cu care se confrunta comunitatile, sunt alaturi de primari indiferent de coloratura politica si le stau la dispozitie ori de cate ori au nevoie.

Le urez succes in activitate colegilor mei parlamentari, Ovidiu Popa si Bogdan Matei, care si-au deschis biroul parlamentar in municipiul Dragasani!

Vreau sa ii asigur pe aceasta cale pe toti cei care cred in noi, ca ne vom lupta pentru interesele lor si pentru judet.

Unitatea, perseverenta si munca este calitatea care defineste aceasta echipa.

Il felicit pe Constantin Radulescu pentru activitatea intensa si il asigur de tot sprijinul meu in planul decizional administrativ pe care il are!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea