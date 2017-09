Pentru ca nu doresc sa-l am pe constiinta pe ziaristul Petre Tanasoaica…

Pentru ca nu doresc sa-l am pe constiinta pe ziaristul Petre Tanasoaica si sa-i provoc un atac de cord fatal nu voi raspunde la provocarile din fituica-i muribunda! Nu voi scrie ca l-a santajat pe presedintele CJ Valcea, Costi Radulescu, n6u voi scrie ca la fel a procedat si cu Andra Bica, sefa inrvatamantului valcean, care l-a si dat in judecata, nu voi scrie ca a santajat-o pe Maria Tudor, nu voi scrie ca pentru santaj si articole defaimatoare i-a platit vreo cateva sute de milioane patronului de la Antares, Dumitru Becsenescu, nu voi scrie ca marele Petre Tanasoaica locuieste intr-un apartament cu soba la Calimanesti dupa ce ani de zile a defilat ca marele grangur cu un BMW X 6, care valora de vreo trei ori mai mult decat casa in care locuia, nu voi scrie de modul in care a sifonat sute de mii de euro de pe platforma chimica (ca sa intelegeti de ce il tot ridica-n slavi si-l regreta pe Roibu de la Oltchim!), nu voi scrie de modul execrabil in care s-a purtat de-a lungul anilor cu angajatii (de ce credeti ca au plecat aproape toti?!), nu voi scrie de incidentul cu primarul din Vaideeni, nu voi scrie ca a fraudat statul cheltuind aiurea sumele obtinute in firmele, pe care le-a bagat in insolventa, nu voi scrie ca este executat de Primarie, Apavil, Finante, CET pentru neplata datoriilor si nici despre alte sute de astfel de situatii! Petre Tanasoaica, iti promit ca daca mai scrii un cuvant despre familia mea – te voi trimite, prin penita mea, exact acolo unde meriti… Si garantat nu sunt ingeri prin zona!

Tiberiu Pirnau