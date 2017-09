SUTE DE LOCURI DE MUNCA vacante in judetul Valcea! 

1. ADRIACOM S.R.L. COD FISCAL: 2988664 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCIAN BLAGA, NR.9 TEL.: 0766223950 2 2 Conducători auto (posesori permis auto cat.C, ATESTAT, vechime în domeniu min. 1 an) Conducători auto (posesori permis auto cat.B, , vechime în domeniu min. 1 an)

2. ALFAROM PRODUCTION S.R.L. COD FISCAL: 28142447 ADRESA: DRĂGĂŞANI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765260355 3 Ospătari

3. ALMEK S.R.L. COD FISCAL: 4066032 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0744625453 E-mail: almek2001@yahoo.com 1 1 Tâmplar universal Vopsitor-finisor

4. ALUCONTAINER WOOD GROUP S.R.L. COD FISCAL: 30185423 ADRESA: HOREZU, STR.C-TIN MALDĂR, NR.38 TEL.: 0743819330 E-mail: container.metal2012@gmail.com 1 1 Tâmplar universal lemn Operator CNC

5. ANALIV-CARGO S.R.L. COD FISCAL: 33569658 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, NR.106, JUD.VÂLCEA TEL.: 0786720255 E-mail: analiv.cargo@yahoo.com 1 Şofer maşină de mare tonaj

6. ANASTASIA CENTER S.R.L. COD FISCAL: 36940601 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, BL.132, SC.C. TEL.: 0755883005 1 Operator remodelare corporală (min. 12 clase, vârsta min. 30 ani)

7. ANDRES PAN PROD S.R.L. COD FISCAL: 35357589 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT GURIŞOARA, NR.297-( LA INTRARE ÎN BĂILE GOVORA), JUD.VÂLCEA TEL.: 0749070528 1 1 Patiser-cofetar Ambalator

8. ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 10 15 Casieri Vânzători Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

9. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL./FAX: 0250/733308 1 1 5 9 Operator introducere validare date Stivuitorist (ATESTAT ISCIR) Muncitori necalificaţi Ambalatori manuali

10. y ANTARES TRANSPORT S.A. COD FISCAL: 1472990 ADRESA: COM.ŞELIMBĂR, JUD.SIBIU TEL.: 0741741201 1 1 1 1 1 1 Director executiv Şef coloană Femeie de serviciu Lucrător în benzinărie Ospătar (vechime în domeniu min. 1 an) Pizzar (vechime în domeniu min. 1 an) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

11. ANYATRAVEL S.R.L. COD FISCAL:32819225 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, NR.19, JUD.VÂLCEA TEL.: 0749646606 1 Agent turism (absolvent promoţia 2017)

12. ARDAVA S.R.L. COD FISCAL: 10389097 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.495. TEL.: 0744630483 E-mail: office@hotel-orizont.ro 1 2 1 1 Medic balneolog Specialist marketing în turism(perioada nedeterminata,studii superioare) Asistent fizioterapeut Recepţioner (calificare recepţioner, cun. o limbă străină)

13. AURSPEED S.R.L. COD FISCAL: 30934040 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GRIGORE PROCOPIU, NR.31, BL.63, SC.C. TEL.: 0729268922 1 Şofer autocamion/maşină de mare tonaj

14. BALNEOMEDCENTER S.A. COD FISCAL: 15849951 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0767432603 2 5 Asistenţi medicali generalişti Kinetoterapeuţi

15. BARECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BÂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352. E-mail: barecolary@yahoo.com 2 2 2 1 1 Bucătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Ospătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Cameriste (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare) Medic balneolog/reumatolog Asistent B.F.T.

16. BENZINĂRIA ROMPETROL GOLEŞTI- IMA DOWNSTREAM S.R.L. COD FISCAL: 35181961 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.58, BL.S33/3, SC.A, AP.4 ADRESA CONTACT: COM.GOLEŞTI, SAT BLIDARI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0768260336 E-mail: codo.golesti@rompetrol.com 2 Lucrători comerciali (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) Avantaje: se acordă sporuri pentru ore suplimentare, pentru zilele de sâmbătă şi duminică lucrate, sporuri de noapte. Locurile de muncă vacante se află la Benzinăria ROMPETROL , com. Goleşti, jud.Vâlcea

17. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,ANTIM IVIREANUL,, VÂLCEA COD FISCAL: 2541193 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.26. TEL./FAX: 0250/739221 E-mail: biblioteca_antim@bjai.ro 1 Consilier juridic debutant (studii superioare) Valabilitatea ofertei: 14.09.2017 Ocuparea locului de muncă vacant se face prin concurs

18. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Manichiurist (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Coafor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Zidar (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Dulgher (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Faianţar (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Inginer constructor(perioada nedeterminata,salariu negociabil) Şofer profesionist (vechime în domeniu min. 1 an, posesor permis auto cat.C) Pizzar- pentru shaormerie Bucătar

19. BOICEA S.R.L. COD FISCAL: 4188609 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.44 TEL.: 0744773920 1 3 Şofer de autoturisme şi camionete Lucrători comerciali

20. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0250/734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 18 2 2 19 1 1 2 Muncitori necalificaţi Lăcătuşi mecanici Electricieni Operatori la fabricarea produselor făinoase Cofetar Manipulant Vânzători AVANTAJE: se oferă salariu atractiv, transport gratuit, tichete de masă.

21. BURGAZ S.R.L. COD FISCAL: 18050567 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. CONSTANTIN DĂLBAN, NR.2. TEL.: 0350421960 E-mail: burgaz2005@gmail.com 2 Sudori

22. BURTIS S.R.L. COD FISCAL: 10775292 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0745314030 10 10 10 Muncitori necalificaţi Zidari rosari-tencuitori Finisori

23. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CORNOIU CONSTANTIN BOGDAN COD FISCAL: 23298390 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.2 TEL.: 0771333333 1 1 Psiholog Secretară

24. CAROLIN S.R.L. COD FISCAL: 5617199 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0744589735, 0742224310 E-mail: office.carolin@yahoo.ro 10 Muncitori necalificaţi în construcţii

25. CARREFOUR ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 11588780 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 2 TEL.: 0212067400 E-mail: office_romania@carrefour.com 4 25 7 5 60 90 5 6 4 10 7 8 8 4 5 20 12 Agenţi monitorizare preţuri (studii medii) Ambalatori (studii medii) Brutari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Bucatari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Casieri comerciali (studii medii) Lucrători comerciali (studii medii) Electricieni de întreţinere şi reparaţii (şc.profesională/studii de specialitate profil electrotehnic) Măcelari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Operatori recepţie marfă (studii medii) Operatori scanare (studii medii) Operatori supraveghere (studii medii) Patiseri/cofetari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Pizzari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Preparatori peşte (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, certificat calificare, experienţă) Operatori recepţie clienţi (studii medii) Recepţioneri marfă (studii medii) Asistenţi vânzări (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată/nedeterminată. Avantaje: se oferă bonuri de masă, ajutor de transport, asigurare medicală privată, cupoane de magazin de PAŞTE şi CRĂCIUN. Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea. Candidaţii se pot înscrie numai apelând nr.0800.0800.04. Apelarea acestui număr este gratuită din reţelele Romtelecom, Telekom, Orange, Vodafone, RCS-RDS. Interviurile vor avea loc la Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu,,- B-dul N.Bălcescu, nr.39, Rm.Vâlcea, în perioada 13.09.2017- 16.09.2017, în intervalul orar 08.00-17.00.

26. CASA AUTO VÂLCEA S.R.L. CENTRUL AUTORIZAT DE VÂNZĂRI ŞI SERVICE MERCEDES-BENZ COD FISCAL: 24256201 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.149, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0725352816, 0250/730095, FAX: 0250/730093 E-mail: office@casaautovalcea.ro 1 1 1 Tinichigiu auto (experienţă în domeniu min. 1 an) Pregătitor vopsitorie Spălător vehicule Avantaje: pachet salarial motivant, bonusuri în funcţie de performanţă.

27. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE RM.VÂLCEA COD FISCAL: 37043353 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.97 TEL.: 0350412104, 0350412110 E-mail: camindebatrani@primariavl.ro 1 5 1 Asistent medical debutant (PL) (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Rm.Vâlcea, în data de 11.10.2017, ora 10.00- proba scrisă. Infirmieri (diplomă/ certificat de absolvire studii generale, atestat/ curs infirmier) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Rm.Vâlcea, în data de 11.10.2017, ora 10.00- proba scrisă. Referent 1A (vechime în domeniu min. 7 ani, diplomă sau certificat de absolvire studii medii) Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Rm.Vâlcea, în data de 11.10.2017, ora 10.00- proba scrisă. Detalii suplimentare se oferă la sediul instituţiei, Comp.Contabilitate, persoană de contact- Daniela Mutu

28. CIECH SODA ROMÂNIA COD FISCAL: 1467188 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.2 TEL.: +40746179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 1 1 1 1 2 1 3 Laborant (vechime în domeniu min. 1 an) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Şef tren (vechime în domeniu min. 1 an) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Maistru chimist (vechime în domeniu min. 1 an) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Mecanic locomotivă (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Inginer electric (vechime în domeniu min. 1 an) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Operatori chimişti (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Sef manevră/manevrant (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) Valabilitatea ofertei: 01.10.2017 Mecanici locomotivă (vechime în domeniu min. 1 an) Valabilitatea ofertei: 15.10.2017

29. CIPO S.R.L. COD FISCAL: 2552362 ADRESA: HOREZU, STR.1 DECEMBRIE, NR.182A, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0744591528 2 Operatori mase plastice

30. CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.158 TEL.: 0741628921, 0350806279 3 3 4 1 Dulgheri Fierari betonişti Muncitori necalificaţi Deservent buldoexcavator

31. CMI DR.DOROBANŢU SORIN COD FISCAL: 26996680 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.I.L.CARAGIALE, BL.A41/1, SC.A, AP.1. TEL.: 0740251335 1 1 Medic dentist (absolvent ultima promoţie) Se oferă cazare. Asistent stomatologie

32. COMCHIM CHEMICAL S.R.L. COD FISCAL: 15074375 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.2 TEL.: 0744677853 1 Femeie de serviciu

33. COMSART S.R.L. COD FISCAL: 12113402 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.81A TEL.: 0748299625 1 1 1 Gestionar Secretară Muncitor necalificat

34. CONCEPT INVEST S.R.L. COD FISCAL: 8303964 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.114 TEL.: 0350414791, 0744760506 1 5 5 1 1 Agent vânzări materiale de construcţie (studii medii) Sudori (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) Fierari betonişti (calificare) Inginer în construcţii Agent de pază

35. CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52. TEL.: 0250/733323;FAX: 0250/731522 E-mail: conphys@conphys.ro 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tipografi/ flexografi (studii medii)- încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire. Inginer chimist Şef Departament (MENTENANŢĂ) (studii superioare) Maistru electromecanic (studii medii)-încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire. Maşinist la maşini de ambalat (studii medii) Specialist marketing (studii superioare) Agent de vânzări Inginer producţie Manipulant mărfuri Ambalator manual – Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire. Lăcătuş mecanic Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire Asistent comercial Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire Controlor calitate Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire

36. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 36834570 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL PRAPORGESCU, NR.14. TEL.: 0250/731016, FAX: 0250/731843 E-mail: primaria@primariavl.ro 1 Muncitor necalificat (min.2 ani vechime în muncă, diplomă/ certificat de absolvire studii generale) Valabilitatea ofertei: 20.09.2017 Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Mun. Rm.Vâlcea în ziua de 28.09.2017, ora 10.00- proba scrisă. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul Primăriei Mun. Rm.Vâlcea: www.primariavl.ro, secţiunea INFO PUBLICE- concursuri şi examene

37. COSTIN SOFA S.R.L. COD FISCAL: 27137388 ADRESA: COM.IONEŞTI, SAT DELURENI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/747272 E-mail: genaromoffice@yahoo.com 1 1 1 1 Croitor (experienţă în domeniu) Montator (experienţă în domeniu) Circularist (experienţă în domeniu) Tapiţer (experienţă în domeniu)

38. CRAMA SPARLENI COD FISCAL: 2554568 ADRESA: COM.GUŞOENI, NR.1, JUD.VÂLCEA TEL.: 0722222051 1 Pivnicer/vinificator

39. DACOS S.R.L. COD FISCAL: 1473244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.267 TEL.: 0250/703777, FAX: 0250/703780 E-mail: hr@dacos.com.ro 2 2 3 Mecanici auto (studii medii, calificare) Spălători auto Şoferi autobuz

40. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL: 22551191 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0250/730337, 0753116691 E-mail: delguard.paza@yahoo.com 5 Agenţi de securitate

41. DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, STR.WDP, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0374639067 E-mail: Daniela.Tanasie@bekaertdeslee.com 1 1 1 1 1 40 5 Şef departament logistică (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, cun.l.engleză) Economist (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, cun.l.engleză) Inginer producţie (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare, cun.l.engleză) Inginer producţie (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare, cun.l.engleză) Inginer de cercetare în tricotaje- confecţii textile (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, cun.l.engleză) Confecţioneri-asamblori articole din textile (studii medii) Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor

42. DIANA S.R.L. COD FISCAL: 2540090 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.227 TEL./FAX: 0250/748881 E-mail: resurseumane@diana.com.ro 15 10 5 2 5 10 Manipulanţi Tranşatori (calificare) Lucrători gestionari Electricieni (calificare) Şoferi (posesori ATESTAT, CARD TAHOGRAF) Operatori la fabricarea mezelurilor (carmangieri) (calificare)

43. DILUMIR CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 27700111 ADRESA: BĂBENI, STR.PĂDUREŢU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0720202078 1 1 Operator preparare conserve Crescători păsări

44. DOCRIS UNIVERSAL S.R.L. COD FISCAL: 5390958 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATACHE TEMELIE, NR.17 TEL.: 0729291176, 0788943727 E-mail: scdocrisuniversalsrl@yahoo.com 5 5 Electricieni în construcţii Muncitori necalificaţi în construcţii

45. DORLUM TRANS S.R.L. COD FISCAL: 17766275 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PODGORIEI, NR.40 TEL.: 0766370809 E-mail: DORLUM_TRANS@YAHOO.COM 7 Şoferi autoturisme şi camionete

46. DUŢI BELA S.R.L. COD FISCAL: 4871597 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.17 TEL.: 0745489776 2 1 Brutari Vânzător

47. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A. COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.130, JUD.VÂLCEA. TEL. 0721277725 5 4 4 4 4 2 Electricieni Lăcătuşi mecanici Sudori Zidari Dulgheri Vopsitori industriali

48. ELECTROAPARATAJ INDUSTRIAL S.R.L. COD FISCAL: 33603288 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.26- ZONA KAUFLAND. TEL.: 0350409115, 0350409117, 0721455694 E-mail: electroaparatajind@gmail.com 1 Contabil (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare)

49. ELECTROVALCEA S.R.L. COD FISCAL: 5071860 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.FERDINAND, NR.19 TEL./FAX: 0250/739188 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 10 5 Muncitori în construcţii Electricieni în construcţii

50. ELKO FOREST S.R.L. COD FISCAL: 37030965 ADRESA: COM.SĂLĂTRUCEL, SAT SĂLĂTRUCEL, NR.18 JUD.VÂLCEA. TEL.: 0755929855 1 Inginer silvicultură/ subinginer silvicultură

51. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.30 TEL.: 0748515893 1 1 2 4 2 3 3 4 1 1 Inginer construcţii Maistru construcţii Zidari Dulgheri Faianţari Finisori Zugravi Fierari Instalator Electrician

52. ENERGOMAXECONOMY S.R.L. COD FISCAL: 4871686 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.5 TEL.: 0744571948 3 Muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Glăvile, jud.Vâlcea.

53. ERESTE STAR CM S.R.L. COD FISCAL: 5559136 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.51C TEL.: 0723506270, 0250/735449 E-mail: ereste_star@yahoo.com 1 1 1 1 1 Lăcătuş mecanic Sudor Electrician auto Tâmplar carosier Muncitor necalificat

54. ESTETIC DENT S.R.L. COD FISCAL: 17214190 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82 TEL.: 0771230979, 0770255139 2 1 Asistenţi medicali (absolvenţi promoţia 2017) Femeie de serviciu (persoană peste 45 ani)

55. EXTINS S.R.L. COD FISCAL: 10064877 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.56A TEL.: 0744793500 E-mail: office@extins.ro 1 Inginer producţie mobilier

56. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977106 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 61 19 Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii)

57. FIER INOX TERMOPANE S.R.L. COD FISCAL: 37561070 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT BÂRSEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0772161924 1 1 1 Lăcătuş mecanic Sudor electric Sudor argon

58. FILEOMERA S.R.L. COD FISCAL: 4646196 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PARC INDUSTRIAL, NR.9, RÂURENI. TEL.: 0744891219, 0771746217 2 1 Muncitori necalificaţi Laborant chimist (pentru analize miere de albine)

59. FLAMICOM IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 3547836 ADRESA: PITEŞTI, STR.RĂZBOIENI, NR.37, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0248250243 E-mail: narcisa@flamicom.ro 3 1 1 1 Mecanici auto Pregătitor suprafeţe pentru lăcuit Tinichigiu carosier Inginer autovehicule

60. FLORIN BUSE COMPANY S.R.L. COD FISCAL: 36399060 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.147A TEL.: 0749581274 1 Cameristă

61. FONDANA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 33390953 ADRESA: COM.PRUNDENI, STR.G.CĂLINESCU, NR.35, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0728954622 5 3 7 Zidari-rosari Fierari betonişti Muncitori necalificaţi

62. FORESTCOV S.R.L. COD FISCAL: 13341930 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI, STR.VĂLENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/774002, FAX: 0250/774005 E-mail: forestcov@yahoo.com 1 1 Şofer automacaragiu (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, autorizaţie ISCIR) Conducător activitate transport rutier (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, autorizat RAR, coordonator auto, posesor permis auto)

63. FOREXIM S.A. COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA BRADULUI, NR.4 TEL.: 0747286625, 0742815853, 0350409195 2 1 2 Sudori Zidar Muncitori necalificaţi

64. FRANCEXIM S.R.L. COD FISCAL: 7311268 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN NR.571, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0745081719 2 4 4 2 Cameriste Ajutori ospătar Ospătari Barmani

65. FUNDAŢIA ETIRAD COD FISCAL: 12175642 ADRESA:COM. BUJORENI, SAT LUNCA, NR.152 BIS, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722463576 2 Infirmiere

66. FUNDAŢIA INIMĂ PENTRU INIMĂ COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.8, BL.S1, SC.C, AP.17. TEL.: 0250/736307 E-mail: sediu@inimapentruinima.org 2 Instructori de educaţie

67. FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET VÂLCEA COD FISCAL: 3239275 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.1B TEL./FAX: 0372707633 E-mail: fjtvalcea@yahoo.com 1 1 Asistent manager (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare) Recepţioner de hotel (studii medii/superioare, calificare) Valabilitatea ofertei: 30.09.2017

68. FUNDAŢIA PATER PIO COD FISCAL: 11880865 ADRESA: VOINEASA, STR.GRUIŞOR, NR.5 TEL./FAX: 0250/733965 E-mail: fundatia_pater_pio@yahoo.com 1 1 1 Asistent BFKT Asistent BFKT (vechime în domeniu min. 1 an, încadrare pe perioadă determinată de 12 luni) Fiziokinetoterapeut (studii superioare)

69. FUNDAŢIA ROMÂNĂ ALUTUS COD FISCAL: 8303930 ADRESA: RM.VÂLCEA E-mail: office@sima-group.ro TEL.: 0350804105 1 1 1 Asistent medical generalist Infirmier Îngrijitor bătrâni Locurile de muncă vacante se află la Bujoreni, Căminul de Bătrâni.

70. GB SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 4871708 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.181 TEL.: 0250/740891, 0746098845 E-mail: gbservicegb@gmail.com 1 1 Tehnician sisteme de securitate (studii medii) Inginer electromecanic

71. GENAROM S.R.L. COD FISCAL: 13577850 ADRESA: COM.IONEŞTI, SAT.DELURENI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/747272 E- mail: genaromoffice@yahoo.com 1 1 1 1 Montator produse din lemn (vechime în domeniu min. 1 an, posesor permis cat.B) Tapiţer (experienţă în domeniu) Tâmplar universal (experienţă în domeniu) Croitor (experienţă în domeniu)

72. GYMYS S.R.L. COD FISCAL: 1187860 ADRESA:DRĂGĂŞANI, STR.REGELE FERDINAND, NR.222, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0723384520, 0762521644 6 3 1 4 1 Brutari Patiseri Cofetar Ambalatori manuali Şofer

73. GOSAV CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 37924339 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL.: 0744701062, 0722353435 E-mail: ionmatei86@yahoo.com 1 1 1 Fierar betonist Dulgher- restaurator Contabil

74. GUTGAD S.R.L. COD FISCAL: 26839589 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.GIB MIHĂESCU, NR.23-25 TEL./FAX: 0250/812122 1 1 1 Ajutor bucătar Recepţioner Ospătar

75. HATY S.R.L. COD FISCAL:5236097 ADRESA: BĂBENI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL.: 0250/738931 E-mail: office@haty.ro 1 10 Motostivuitorist (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) Manipulanţi mărfuri

76. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE I.C.S.I. RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2538104 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.4 TEL.: 0250/732744, FAX: 0250/732746 E-mail: office@icsi.ro 1 1 Asistent de cercetare în chimie (studii superioare, calificare în domeniu, să deţină titlul de DOCTOR) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni. Valabilitatea ofertei: 22.09.2017 Concurs în data de 25.09.2017, ora 9.00 Asistent de cercetare în fizică (studii superioare, calificare în domeniu, să deţină titlul de DOCTOR) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni. Valabilitatea ofertei: 22.09.2017 Concurs în data de 25.09.2017, ora 9.00

77. INTERCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 12112385 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.21 TEL./FAX: 0744787688, 0756062538 E-mail: scinterconstructsrl@yahoo.com 3 2 2 2 2 Operatori CNC- producţie mobilă (studii medii, experienţă în domeniu) Tâmplari universali Montatori tâmplărie Muncitori necalificaţi Muncitori calificaţi în construcţii- FINISORI, DULGHERI

78. KALI”S S.R.L. –SALON CANIN COCHET COD FISCAL: 1466484 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MAIOR V.POPESCU, BL.1-3, PARTER. TEL.: 0744502832 2 Stilişti/coafori canini

79. KARA STILE S.R.L. COD FISCAL: 18628916 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.34 TEL.: 0773774584 2 2 2 Zidari Fierari Muncitori necalificaţi

80. KAUFLAND ROMÂNIA SCS COD FISCAL: 19991149 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.30. TEL.: 0372091204 1 Lucrător comercial

81. KYNYTA S.R.L. COD FISCAL: 7485809 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PRUNDULUI, NR.44 TEL.: 0755630630 E-mail: maria@kynita.ro 2 Ambalatori manuali

82. LES ENERG S.R.L. COD FISCAL: 30902170 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.IANCOVESCU, NR.25 TEL./FAX: 0721999653 E-mail: lesenerg@yahoo.com 3 Electricieni (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii)

83. LIMAX COM S.R.L. COD FISCAL:14422285 ADRESA: BUJORENI, NR.130, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723644116 E-mail: limaxcom@yahoo.com 6 4 2 3 4 2 Muncitori necalificaţi Zugravi-vopsitori Dulgheri Alpinişti utilitari Montatori rigips Faianţari

84. LUCICORICOM S.R.L. COD FISCAL: 7034221 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.18 TEL.: 0733965667 E-mail: pensiune@resortparadis.ro 2 Cameriste

85. LUXORCOMP S.R.L. COD FISCAL: 5189769 ADRESA: COM.DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, NR.197A TEL.: 0723161968 5 Şoferi autocamion (posesori ATESTAT PROFESIONAL MARFĂ, vechime în domeniu min. 1 an)

86. MACCHI FOOD S.R.L. COD FISCAL: 30352262 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, BL.9 TEL.: 0760230560 2 Vânzători

87. MALIA S.R.L. COD FISCAL: 1466697 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.EROILOR, NR.11 TEL.: 0766779141 2 Cameriste (vârsta min.35 ani) Încadrarea în muncă este cu program de lucru de 8 ore/zi sau de 4 ore/zi.

88. MANTZARIS INTERNAŢIONAL S.R.L. COD FISCAL: 16539010 ADRESA: RM.VÂLCEA, STOLNICENI, NR.242 TEL./FAX: 0350427497, 0723397939, 0350427457 E-mail: mantzaris_vl@yahoo.com 2 3 Muncitori necalificaţi Lucrătoricomerciali

89. MAR-DIN S.R.L. COD FISCAL: 3417941 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. MATEI BASARAB, NR.7 TEL.: 0741331340 E-mail: valentin_dinca77@yahoo.com 1 Vânzător (studii medii, absolvent promoţia 2017)

90. MARNA S.A. COD FISCAL: 1471871 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI TEL./FAX: 0250/730320 E-mail: marnamat@gmail.com 1 1 1 Gestionar (posesor permis auto cat.B) Lucrător comercial Manipulant marfă

91. MIMAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10007460 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.18 BL.P1, PARTER. TEL.: 0250/730343 E-mail: mimaprod@yahoo.com 10 Confecţioneri textile

92. MINITRANS S.R.L. COD FISCAL: 3290960 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT BÂRSEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.FAX: : 0350806714, 0723680392 E-mail: cristi.minvil@yahoo.com 5 1 Dulgheri Muncitor necalificat

93. MOBILAND WOOD SRL COD FISCAL: 2553783 ADRESA : COM.MIHAESTI, VALCEA TEL : 0744549107.E-mail: ionel.mazilu@yahoo.com 1 1 1 Muncitor necalificat Tâmplar Circularist Valabilitatea ofertei: 01.11.2017

94. MUSTAŢĂ CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REPUBLICII, NR. 10, BL. R24, SC. D, AP. 6. TEL.: 0751959701 E-mail: bordu_catalina@yahoo.com 4 1 1 Lucrători pentru salubrizare Şofer Reprezentant comercial

95. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL.: 0250/745192, FAX: 0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 Agent de vânzări (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare) Valabilitatea ofertei: 20.10.2017

96. NOVACONS ARTVITRUST S.R.L. COD FISCAL: 14412613 ADRESA: COM. MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/738888 E-mail: novacons.a@yahoo.com 1 1 1 2 2 3 1 1 Devizier în construcţii ( vechime în domeniu min. 3 ani,calificare) Şofer maşină de mare tonaj (min. 3 ani vechime, posesor ATESTAT, CARTELA TAHOGRAF) excavatorist (calificare, vechime în domeniu min. 3 ani) zidari (calificare dulgheri (calificare) muncitori necalificaţi în construcţii Inginer construcţii (absolvent promoţia 2017) Inginer CFDP (absolvent promoţia 2017)

97. OBRAFCOM S.R.L. COD FISCAL: 16339110 ADRESA: COM.PIETRARI, NR.3, JUD.VÂLCEA TEL.: 0741178978 8 6 6 6 Finisori Dulgheri Zidari Fierari betonişti

98. OBŞTEA IZVORUL RECE COD FISCAL: 3415088 ADRESA: COM.VAIDEENI, SAT IZVORUL RECE, JUD.VÂLCEA. TEL. 0250/865999 1 1 1 Tractorist Drujbist Muncitor fasonator

99. OLTCHIM S.A. COD FISCAL: 1475261 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL./FAX: 0250/701200 E-mail: dan.pirnea@oltchim.com 6 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Operatori chimişti (calificare în domeniu, apţi medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 AMC-işti (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare în domeniu, apt medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Inginer electrotehnică ( absolvent studii superioare- profil electrotehnică) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Ingineri chimişti (absolvenţi studii superioare-profil chimie, apţi medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, calificat şi autorizat ISCIR, apt pentru lucrul la înălţime şi tură de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Dispecer centru de alarmă (studii medii, apt medical pentru tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Fochişti (calificaţi şi autorizaţi ISCIR, apţi medical pentru tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Conducător formaţie reţele subterane (vechime în domeniu min.2 ani, şc.tehnică de maiştri sau studii superioare profil mecanic, apt medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Conducător formaţie mecanică reţele gaz metan (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.tehnică de maiştri sau studii superioare profil mecanic, apt medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 15.09.2017 Lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare în domeniu, apţi medicali pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 22.09.2017 AMC-ist (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare în domeniu , constituie avantaj cunoaşterea echipamentelor cu care este echipată o locomotivă LDH 1250CP) Valabilitatea ofertei: 22.09.2017 Operator la prelucrarea maselor plastice (studii medii- liceu profil tehnic- apt medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 22.09.2017 Laborant chimist (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare în domeniu, studii liceale, apt medical pentru lucrul la înălţime şi tura de noapte) Valabilitatea ofertei: 22.09.2017

100. PETRESCU MARIAN BEBE I.I. COD FISCAL: 37751490 ADRESA: COM.GALICEA, NR.152, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765236860 2 2 2 Zidari Dulgheri Muncitori necalificaţi

101. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 2 Lucrători comerciali Durata muncii: 8 ore

102. PROFRIG IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9856695 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.7 TEL./FAX: 0744619459/ 0250714418 E-mail: profrig_srl@yahoo.com 1 1 2 1 Mecanic agricol (studii medii) Instalator frigotehnist (studii medii) Instalatori centrale termice Electrician automatizări

103. PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA COD FISCAL: 18346091 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 4 TEL./FAX: 0213122266 E-mail: cariere@provident.ro 1 Agent de vânzări (studii medii) Încadrea în muncă este cu program de 4 ore/zi. Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea.

104. PURICE ADRIANA CABINET VETERINAR S.R.L. COD FISCAL: 17624998 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INDEPENDENŢEI, NR.1, SC.A,PARTER. TEL.: 0740310021- între orele 18.00-20.00 1 Femeie de serviciu (persoană peste 45 ani)

105. RADMIN COM S.R.L. COD FISCAL: 13647522 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0744586807/0250776364 2 Operatori la prelucrarea maselor plastice

106. RALU COMPANY S.R.L. COD FISCAL: 17571516 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT MĂGURA, NR.267 TEL.: 0250/768112 1 1 Manipulant mărfuri Sortatori cherestea

107. RALUNIC S.R.L. COD FISCAL: 10690846 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DRUMUL GĂRII, NR.143 TEL.: 0250/711001, 0250/710152, 0751186640 E-mail: ralunic_srl@yahoo.com 5 10 2 5 2 2 Instalatori Dulgheri Fierari betonişti Finisori-zidari Sudori Lucrători atelier tâmplărie PVC

108. RAPID COMPLEX S.R.L. COD FISCAL: 2544700 ADRESA: COM.PESCEANA, NR.15, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/730552, 0740022203 2 2 Sudori Şoferi autoturisme şi camionete

109. REMSERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18414510 ADRESA: COM.MĂCIUCA, SAT OVESELU, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/702017 2 Şoferi MMT Locurile de muncă vacante se află în loc. Măciuca, jud. Vâlcea.

110. ROMPREST ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 22762032 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL MAGHERU, NR.30A TEL.: 0250/731734 E-mail: mihaela.bogdan@romprest-energy.ro 4 1 Şoferi (vechime în domeniu min.5 ani, cu ATESTATE PROFESIONALE) Şofer profesionist (posesor ATESTAT DE MACARAGIU)

111. ROSAN GRUP S.R.L. COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0744787688 1 1 1 1 1 Economist (vechime în domeniu min. 5 ani) Economist Bucătar Ajutor bucătar Ospătar

112. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.13 TEL.: 0764442645 5 5 5 2 Dulgheri Fierari betonişti Muncitori necalificaţi Mecanici utilaj-deservenţi buldoexcavator

113. SALGOMOB S.R.L. COD FISCAL: 16425884 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.SPLAIUL INDEPENDENŢEI, NR.14A. TEL.: 0722455609 1 Finisor lăcuitor lemn (vechime în domeniu min. 1 an)

114. SAMSON MOD S.R.L. COD FISCAL: 15434660 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RAPSODIEI, NR.10 TEL.: 0740250817 E-mail: corneci.dalida@yahoo.ro 1 1 1 1 Frizer Coafor Manichiurist Cosmetician

115. SANO VITA S.R.L. COD FISCAL: 7852913 ADRESA : COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, STR.INDUSTRIEI, NR.89, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0769000800 E-mail: emanuela.ditoiu@sanovita.ro 1 Inginer industria alimentară Locul de muncă vacant se află în loc. Vlădeşti, jud.Vâlcea

116. SANPRO S.R.L. COD FISCAL: 12398121 ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.293A TEL.:0751088020 E-mail: alex_construct@yahoo.com 2 2 3 Dulgheri Şoferi autocamion Zidari Cerinţe: vechime în domeniu min. 2 ani

117. SBV MACHINING S.R.L. COD FISCAL: 33569607 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL./FAX: 0350418870/ 0350418890 E-mail: Simona.Manoiu@sbvm.fr 1 1 Lăcătuşi mecanici (calificare) Valabilitatea ofertei: 10.10.2017 Strungar (calificare) Valabilitatea ofertei: 30.09.2017

118. SCORILO S.R.L. COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577 (HAN COZIA) TEL.: 0745703938 E-mail: hancozia@yahoo.com 3 1 2 2 Asistenţi balneofizioterapie (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare) Doctor balneolog (vechime în domeniu min. 1 an) Ospătari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/şc.profesională) Bucătari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/şc.profesională)

119. SEDRAG S.R.L. COD FISCAL: 37476020 ADRESA:RM.VALCEA, COM. BUJORENI, SAT. OLTENI TEL.: 0749123226 E-mail: sedrag.construct@gmail.com 2 2 Zidari (vechime în domeniu min. 1 an) Dulgheri (vechime în domeniu min. 1 an)

120. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF.NICOLAE,, COD FISCAL: 2540970 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ANTIM IVIREANUL, NR.18 TEL./FAX: 0250/711570 E-mail: seminarvalcea@yahoo.com 1 Secretar IS (studii superioare în dom. economic, management, juridic, limba şi literatura română, vechime în specialitate min. 5 ani, cun. de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: Edusal, Revisal, SIIR, cun. de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer, etc) Valabilitatea ofertei: 19.09.2017- ora 16.00, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs. Concurs în data de 27.09.2017- proba scrisă.

121. SISTEMPLAST S.A. COD FISCAL: 11438007 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL.: 0250/701501, FAX: 0250/701504 E-mail: office@sistemplast.ro 1 Electrician PRAM

122. SORG S.R.L. COD FISCAL: 11880881 ADRESA: SAT ULMEŢEL, NR.181 , COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0757577704 E-mail: sorg-rmvalcea@yahoo.com 1 1 1 Inginer silvic (forestier) Maistru în prelucrarea lemnului Motostivuitorist

123. SORIVAL S.R.L. COD FISCAL: 5087904 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.EROILOR, NR.5, BL.A17, PARTER. TEL.: 0250/734463 E-mail: sorival_vali@yahoo.com 3 2 Vânzători Manipulanţi

124. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL./FAX: 0250/744701, 0250/746989 E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com 1 1 1 2 1 1 1 Asistent şef– SECŢIA R.M.F.T. (asistent medical principal, min. 5 ani vechime în secţia R.M.F.T.) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Asistent generalist – SECŢIA CARDIOLOGIE (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Asistent radiologie – LABORATOR RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ MEDICALĂ (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf.HG 797/1997, sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate-radiologie) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Infirmieri pentru – SECŢIA GASTROENTEROLOGIE şi SECŢIA ORTOPEDIE (şc.generală şi curs de infirmier organizat OAMGMAMR sau de furnizorii autorizaţi de MMFPS cu aprobarea MS- DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE ŞI CERTIFICARE) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Merceolog (diplomă de bacalaureat, curs PC) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Conducător auto (permis de şofer profesionist, posesor permis auto de min. 3 ani) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017 Fochist (posesor certificat de calificare de fochist clasa A, autorizaţie ISCIR vizată la zi, experienţă min.3 ani) Valabilitatea ofertei: 18.09.2017

125. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49 TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 3 1 4 2 1 2 Muncitori necalificaţi Maistru la prelucrarea lemnului Tâmplari universali Vopsitori pulverizatori finisaj mobilă Operator utilaj unicontrol 6 uşi ferestre lemn triplu stratificat (vechime în domeniu min. 3 ani) Finisori verificatori mobilă binale (vechime în domeniu min. 2 ani)

126. STRUCTURAL DECOR S.R.L. COD FISCAL:35561839 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REPUBLICII, BL.S9, SC.B, AP.6. TEL.: 0752097696 E-mail: structural_decor@yahoo.com 3 2 1 1 1 Faianţari (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Zidari roşari tencuitori (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Electrician (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Dulgher (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Fierar (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii, calificare)

127. SUDMETAL S.R.L. COD FISCAL: 18105590 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82 TEL.: 0745078234 2 Sudori Se oferă tichete de masă şi se asigură transportul.

128. ŞAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. TIMIŞ, NR. 22 TEL./FAX: 0250/746001 1 1 5 Tehnician laborant (vechime în domeniu min. 2 ani, facultatea de Industrie Alimentară/ alte studii de specialitate, cun. operare calculator) Ambalator manual- încadrarea este pe perioadă determinată de 3 luni. Şoferi maşini de mare tonaj (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.profesională, posesori permis auto cat.B,C,E, CARD TAHOGRAF, ATESTAT MARFĂ) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 4 luni.

129. ŞTEFANIA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 35722897 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.4 TEL.: 0755529610 2 2 Barmani (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Spălători auto (vechime în domeniu min.1 an)

130. TEDROM S.R.L. COD FISCAL: 16256570 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.C-TIN BRÂNCUŞI, NR.9 TEL./FAX: 0250/738888 E-mail: tedrom@yahoo.com 1 1 2 2 3 Excavatorist (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Şofer maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor atestat, cartelă tahograf) Zidari (calificare) Dulgheri (calificare) Muncitori necalificaţi în construcţii

131. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.14/17. TEL.: 0250/737302, FAX: 0250/737308 E-mail: termorep@termorep.ro 4 4 1 Lăcătuşi mecanici (şc.profesională, cun.desen tehnic, vechime în domeniu min. 2 ani) Salariul de încadrare: 1450-2000 lei/lună Sudori (şc.profesională, cun.desen tehnic, vechime în domeniu min. 2 ani) Salariul de încadrare: 1600-2200 lei/lună Motostivuitorist (posesor permis auto cat.B, vechime în domeniu min. 2 ani) Salariul de încadrare: 1450-2000 lei/lună Se oferă tichete şi decontare abonament pentru distanţa peste15 km

132. TOMY@FLORIS S.R.L. COD FISCAL: 5712840 ADRESA : COM.ŞTEFĂNEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762634017 2 2 Vânzători Brutari

133. TRICOTEXTIL SCM COD FISCAL: 2538716 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.160 TEL.: 0250/746835, FAX: 0250/743956 10 Confecţioneri îmbrăcăminte

134. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18099955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, BL.A+B, PARTER – MAGAZIN UNCLE SAM TEL.: 0250/734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director de vânzări (studii superioare) Reprezentant vânzări directe D2D pentru sisteme de securitate (studii medii) Reprezentant vânzări directe D2D pentru instalaţii termice(studii medii) Reprezentant vânzări directe D2D pentru magazin IT(studii medii) Electrician montator de instalaţii automatizate Electrician de întreţinere şi reparaţii (studii medii) Tehnician echipamente de calcul şi reţele (studii medii) Inginer instalaţii (studii superioare) Instalatori reţele termice şi sanitare

135. UNITATEA DE TRANSPORT AUTO S.R.L. COD FISCAL: 1469626 ADRESA: COM.DĂEŞTI, NR.2A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0745798808 3 4 4 Zidari Zugravi Dulgheri

136. VADOVA S.R.L. COD FISCAL: 2989325 ADRESA: COM.BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/737400 E-mail: vadovacontab@yahoo.com 1 1 2 1 1 Şofer dubiţă de 3,5 tone (posesor ADR) Şef secţie producţie Muncitori necalificaţi Manipulant depozit Chimist

137. VAVAS S.R.L. COD FISCAL: 16484365 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DR.HACMAN, NR.2, BL.A1, SC.B, AP.26. TEL.: 0724374297 E-mail: elena_ghita@yahoo.ca 3 Şoferi taxi

138. VECTOR SYSTEMS S.R.L. COD FISCAL: 18433929 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU TEL.: 0754057078 E-mail: vector.systems@yahoo.com 1 1 Tehnician pentru sisteme detecţie Electrician

139. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 1 7 1 Electrician întreţinere şi reparaţii (min. 2 ani vechime, şc. profesională sau liceu de specialitate, calificare de electrician) Ambalatori manuali (şc.generală/şc.profesională) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 4 luni. Conducător autospecială (şc.profesională/liceu de specialitate, posesor permis B,C,E) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

140. VEROMI PAN S.R.L. COD FISCAL: 14363278 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU,NR.111 TEL.: 0744481014 E-mail: veromipan@yahoo.com 2 2 1 2 Ospătari Bucătari Brutar Muncitori necalificaţi

141. VICO STAR S.R.L. COD FISCAL: 16367454 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.38 TEL.FAX: 0350405948, 0250/820202, 0744549100 E-mail: vico.star@yahoo.com 1 1 1 1 Electrician auto Tinichigiu auto Conducător auto Director economic (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare economice)

142. VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INDUSTRIILOR, NR.10 TEL.: 0250/703828 4 4 Operatori maşini comandă numerică (vechime în domeniu min. 3 ani) Încadrarea în muncăeste pe durată determinată de 6 luni. Strungari (vechime în domeniu min. 3 ani) Încadrarea în muncăeste pe durată determinată de 6 luni.

143. VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIVEZI, NR.9 TEL.: 0744190827. E-mail: vilsped_transport@yahoo.com 2 Şoferi maşini de mare tonaj (vechime în domeniu min.5 ani, studii medii, peris auto cat.B,C,E, experienţă în transport internaţional) CV-urile se depun la sediul societăţii.

144. VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 26473304 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂNDUNELELOR, NR.2, BL.15, SC.C, PARTER. TEL.: 0350412421, 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 Zidar rosar tencuitor Montator rigips Faianţar Cerinţe: vechime în domeniu min. 1 an, calificare

145. VIOFAST CURIER S.R.L. COD FISCAL: 16146805 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.85A (FAN COURIER EXPRESS) TEL.: 0727221410 E-mail: andreea.bogoslov@fancourier.ro 2 1 2 Curieri Operator calculator Manipulanţi depozit

146. VLADI PROJECT ENGINEERING S.R.L. COD FISCAL: 28104613 ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT DOBRICENI, NR.121, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0350409017 E-mail: vladi.projectin@gmail.com 5 10 5 2 Muncitori necalificaţi Constructori structuri monolite Dulgheri Fierari betonişti CV-urile se depun la adresa: Rm.Vâlcea, str.Banu Mărăcine, nr.34.

147. VMD EXPRES S.R.L. COD FISCAL: 30341808 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BANU MĂRĂCINE, NR.48 E-mail: vmd_expres@yahoo.com 2 Şoferi camion – TIR

148. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL: 21305632 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT MĂGURA, D.N.64, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0757098544 E-mail: mihai.durla@vox.pl 1 1 5 1 1 1 1 Asistent manager Operator mase plastice Ambalatori Tâmplar Electrician Mecanic Responsabil mediu/PM/PSI

149. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL: 1471049 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TOPOLOG, NR.24 TEL./FAX: 0250/740360 E-mail: Valerica.sandulescu@wipro.com 4 9 1 1 1 1 Operatori CNC (vechime în domeniu min. 6 luni, studii medii tehnice) Muncitori necalificaţi Inginer mecanic (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii superioare-inginerie mecanică, cun. de l.engleză cel puţin nivel conversaţional) Sudor (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii tehnice) Vopsitor industrial (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, cun.vopsire manuală prin pulverizare, vopsire instalaţii industriale) Electrician (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii tehnice)