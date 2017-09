Interes sporit al locuitorilor din Valcea pentru achizitia de apartamente in prima jumatate a anului 2017

Dorinta de mai mult spatiu, intemeierea unei familii, renuntarea la chirie sunt cateva motive pentru care sa iti doresti sa te muti intr-o casa noua. Oferta pietei este una variata, apartamente in cunoscutele blocuri vechi sau apartamente in complexe rezidentiale noi, ofera fiecare avantaje specifice. Localizarea, numarul de metri patrati, finisajele, pretul sunt criterii care intra in balansul deciziei de cumparare. Ca modalitati de achizitie intra si cunoscutul program Prima Casa. Un studiu efectuat pe cuvintele de cautare in Google, direct legate de domeniul imobiliar, arata ca in anul 2017 s-a manifestat un interes cu 24% mai mare fata de anul anterior pe acest subiect. Astfel, romanii au formulat in cautarile lor din Google sintagme precum: apartament de vanzare, Prima Casa 2017, apartament 2 camere. Cautarile ce vizeza apartamentele cu doua camere a crescut cu 80% fata de anul anterior. Totodata, interesul este unul sporit pentru achizitia de apartamente in capitala Romaniei. Topul lunilor in care au fost facute cautarile pe Google sunt primele trei, ianuarie, februarie, martie. Volumul cel mai mare s-a inregistrat in prima luna din an. Daca in ianuarie romanii au cercetat intensiv piata cu privire la achizitia de apartamente, ei au si trecut la actiune. Un raport al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Romania (au fost urmarite primele sase luni ale lui 2017) arata ca in ianuarie, in Valcea au fost achizitionate 131 de apartamente, numarul a crescut ulterior, in februarie au fost 192 de apartamente achizitionate, iar in luna martie locuitorii din Valcea si-au luat 140 de apartamente. In primele sase luni ale anului locuitorii din Valcea au facut aproximativ 14.900 de cautari in Google pe cuvinte cheie de interes precum apartament de vanzare sau apartament cu 2 camere. De mentionat este ca in perioada ianuarie – iunie de pe desktop s-au facut 9.800 de cautari, in acelasi interval, direct de pe smartphone valcenii au facut aproape 5.000 de cautari. Cel mai mare volum de cautari in Google pe subiectul apartamentelor s-a inregistrat in Bucuresti, urmat de judetele Iasi, Prahova si Constanta. La polul opus cu cel mai mic volum de cautari pe cuvinte din industria imobiliara sunt Salaj, Tulcea si Covasna. Daca din perioada analizata (ianuarie – iunie 2017), conform ANCPI, bucurestenii siau luat cele mai multe apartamente in luna martie, ei fiind si in topul pe tara (3587 apartamente), in acceasi luna, numar mai mare de apartamente achizitionate au fost in urmatoarele 10 judete: Cluj (1116 apartamente), Timis (727), Constanta (704), Iasi (606), Brasov (474), Ilfov (401), Prahova (380), Hunedoara (318), Arges (278), Bihor (276).