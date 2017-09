Profesori politruci liberali de la Scoala Stoilesti le-au vorbit elevilor despre… Ciolos!

Inspectoratul Scolar Valcea trebuie sa-i traga de urechi pe profesorii de la Scoala Stoilesti, din localitatea cu aceeasi denumire, care au facut… politica in prima zi de scoala! Doi profesori – consilieri locali liberali – au gasit de cuviinta sa le vorbeasca elevilor si parintilor, la inceputul anului scolar, de realizarile Guvernului Ciolos (care sunt acelea??!! – apropo!) si de beneficiile unei guvernari liberale. Toate acestea sub privirile impasibile ale directoarei Simona Olaru (foto)! Bineinteles ca gestul a fost taxat rapid negativ de parinti, care le-au spus cadrelor didactice politruce, ca subiectele politice nu au ce cauta in interiorul unei institutii de invatamant. Contactata de Ziarul de Valcea, sefa invatamantului valcean, Andra Bica, ne-a declarat: Categoric, subiectele politice trebuie dezbatute in afara scolii! Vom demara o ancheta in acest caz si vom stabili masuri in conformitate cu regulamentele scolare!