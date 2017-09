Deputatul Eugen Neata le-a daruit rechizite scolare elevilor din Stoilesti

Cu totii ne aducem aminte astazi, de copilarie, de ziua in care ne pregateam cu emotii pentru prima zi de scoala.

Am retrait acele momente la deschiderea noului an scolar impreuna cu elevii si dascalii din comuna mea natala, Stoilesti.

Le multumesc invatatorilor si profesorilor mei pentru ca m-au educat, m-au invatat sa fiu om bun si m-au indumat in viata!

Copiilor din comuna Stoilesti le-am transmis cu toata dragostea, ca acest nou an scolar sa fie unul plin de succese si rezultate foarte bune.

Numai prin educatie si invatatura ne putem dezvolta ca oameni si ajunge acolo unde ne dorim.

Parintilor si invatatorilor le doresc sa ramana la fel de buni, de atenti si dedicati acestor copii minunati din Stoilesti.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

NR: Toate rechizitele au fost oferite de Eugen Neață, fiu al satului, azi deputat în Parlamentul României.