Luni incepe scoala. Structura anului scolar 2017-2018: noutati si marile probleme ale educatiei 

Elevii incep luni, 11 septembrie, cursurile anului scolar 2017-2018, pe acestia asteptandu-i 35 de saptamani de scoala. Fata de anul scolar trecut, Ministerul Educatiei a stabilit si cateva noutati. Astfel, absolventii de liceu vor sustine probele orale ale examenului de Bacalaureat, in timpul semestrului al II-lea, in luna februarie, iar profesorii vor putea corecta de acasa, online, lucrarile candidatilor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Dincolo de noutati, multe dintre probleme raman aceleasi: profesori slab pregatiti, programe scolare invechite si necorelate cu piata muncii, iar elevii de clasa a V-a incep cursurile fara a avea toate manualele pe banci.

Structura anului scolar

Cursurile noului an scolar incep luni, 11 septembrie, si insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani), informeaza un comunicat al MEN.

Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie – 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie – 9 septembrie 2018).

Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018.

Programul national „Scoala altfel” are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului „Scoala altfel” nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.

Marile probleme ale educatiei:

– lipsa cronica a investitiilor in pregatirea profesorilor

– programa scolara si manuale inca in lucru

– lipsa controlului de calitate in universitati

– control politic total in inspectorate

– inadecvarea la piata fortei de munca

– abandon scolar masiv

– sindicate si rectori profund anti-reformisti

Noutati:

– probele orale ale examenului de Bacalaureat se vor desfasura in februarie, in timpul anului scolar.

– lucrarile examenelor nationale vor fi corectate online, acasa sau in centrul de corectare, de catre profesori, potrivit Ministerul Educatiei Nationale.

Calendar Bacalaureat 2017-2018 – Prima sesiune

– 29 ianuarie – 2 februarie 2018 – inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune

– 12 – 13 februarie 2018 – proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A)

– 14 ¬ 15 februarie – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna

– 16, 19 si 20 februarie – evaluarea competentelor digitale (proba D)

– 21-22 februarie – evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

Probe scrise

– luni, 25 iunie – Limba si literatura romana – Ea)

– marti, 26 iunie – Limba si literatura materna – Eb)

– miercuri, 27 iunie – proba obligatorie a profilului – Ec) – vineri, 28 iunie – proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed).

Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si e urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 – 16:00).

Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.

Calendar Bacalaureat 2017 – 2018 – A doua sesiune

10 – 13 iulie – inscrierea candidatilor

27 iulie – inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente

20 august – Limba si literatura romana – proba Ea) – proba scrisa

21 august – Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisa

22 august – proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa

23 august – proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa

24 & 27 august – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A

28 august – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B

29-30 august – evaluarea competentelor digitale – proba D

30-31 august – evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala -proba C

1 septembrie – afisarea primelor rezultate (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 – 5 septembrie: rezolvarea contestatiilor

6 septembrie: afisarea rezultatelor finale.

Calendar Evaluarea Nationala 2017 – 2018

– 11 iunie 2018 – prima proba scrisa limba si literatura romana

– 13 iunie – proba scrisa la matematica

– 14 iunie – proba la limba si literatura materna

– 19 iunie (pana la ora 12:00) – Afisarea primelor rezultate. Subsecvent, in aceeasi zi, intervalul orar 14:00 – 19:00 este rezervat inregistrarii contestatiilor.

– 20 – 22 iunie – solutionarea contestatiilor.

– 23 iunie – afisarea rezultatelor finale.

Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 4 – 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2017 – 2018, cursurile scolare pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Calendar Definitivat 2018

Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant (anul scolar 2017-2018) se va desfasura miercuri, 18 iulie 2018. Inscrierea candidatilor care doresc sa participe se face la unitatile de invatamant, pana in data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Celelalte etape prevazute in calendarul de organizare si desfasurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, sunt urmatoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/a Municipiului Bucuresti (pana la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratele scolare judetene/ISMB in paralel cu verificarea si avizarea acestora (pana la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere (9 – 31 octombrie). Inspectiile de specialitate vor fi efectuate pana la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), in vederea sustinerii probei scrise, dosarele de inscriere ale candidatilor din baza de date vor fi completate si validate.

Prima afisare a rezultatelor inregistrate de participantii la proba scrisa va avea loc in 24 iulie. In zilele de 24 si 25 iulie vor putea fi depuse contestatii, care vor fi solutionate in intervalul 25 – 27 iulie. Afisarea rezultatelor finale este programata in data de 27 iulie. Listele nominale cu candidatii admisi vor fi transmise la Ministerul Educatiei Nationale in saptamana 30 iulie – 3 august, MEN urmand sa valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.