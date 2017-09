Declaratie halucinanta a deputatului PSD, Eugen Neata, la Ionesti!

Unul dintre cei mai mari adversari ai PSD Valcea in cele doua campanii electorale din anul 2016 a fost primarul Neagoie din Ionesti! Acest fapt il stie tot judetul! In aceste conditii, declaratia deputatului PSD, Eugen Neata, este socanta si halucinanta in acelasi timp:

Am participat cu drag la deschiderea festivalului „Toamna merelor” in comuna Ionesti.

Cu eforturile primarului, localitatea s-a dezvoltat foarte mult si pentru acest lucru are toata admiratia mea.

Acesta este Constantin Neagoe, omul preocupat de problemele comunitatii, care isi iubeste consatenii si este foarte atent la dorintele acestora.

Ii multumesc pentru ajutorul oferit in campania din decembrie, pentru ca a fost alaturi de echipa PSD si a demonstra prin scorul luat ca este iubit de locuitori!

Felicit modul exemplar de organizare al evenimentului si ii doresc sa ramana la fel bun si gospodar!

La multi ani, dragi cetatenii ai comunei Ionesti!