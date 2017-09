ROMPREST da de pamant cu consilierul local Gura-Mare Craciunescu!

SCRISOARE DESCHISA,

D-lui Consiler Local al Mun. Ramnicu Valcea, Grigore Craciunescu

ROMPREST-ENERGY SRL, lider al asocierii cu SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA și unic prestator, având datele de identificare din antet, în calitate de Operator în Contractul de Delegare nr. 23205 din 26.06.2015, încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, avand in vedere acuzatiile grave aduse la adresa noastra in mod repetat, in cadrul sedintelor de Consiliu Local, de catre dvs., D – le Grigore Craciunescu, prin prezenta, va informam cu privire la urmatoarele aspecte:

In ceea ce priveste opinia dvs. complet eronata, conform careia contractul cu Romprest Energy ar fi unul „defectuos” sau „pagubos”, va aducem la cunostinta ca acest contract a fost, fara discutie, corect intocmit avand la baza un studiu de fezabilitate elaborat de o societate specializata in acest domeniu, in perfecta conformitate cu normele legislative in vigoare. Va rugam sa faceti un studiu comparativ cu contractele si tarifele practicate in celelalte localitati ale judetului, dupa care sa exprimati un punct de vedere in cunostinta de cauza. Mai mult decat atat, contractul astfel intocmit, a primit avizul favorabil al organelor de control pentru achizitiile publice (A.N.R.M.A.P.)iar rezultatul licitatiei din 2015 a fost analizat si validat fiind considerat corect de catre CNSC si Curtea de Apel Pitesti.

Dvs. detineti functia de consilier local, in cadrul Consiliului Local al Mun. Ramnicu Valcea, inca din anul 2008. Prin urmare, ati facut parte din Consiliul care a votat atat majorarile de tarif ale fostului operator, cat si punerea in sarcina cetatenilor municipiului a platii asa-numitei statii de sortare Urban S.A.

Insistam asupra “investitiei” acestei societati intr-o statie de sortare deoarece, trebuie remarcat faptul ca Primaria Ramnicu Valcea nu a preluat de la Urban SA un bun care face parte din infrastructura specifica de salubrizare, in speta „statia de sortare”de pe teritoriul municipiului.

Presupunand ca aceasta „statie” ar fi fost realizata din fondurile proprii ale acelui operator (dar noi stim ca a fost realizata prin majorarea semnificativa a tarifului catre populatie), daca a fost amortizata in cadrul contractului, ar reveni de drept, libera de sarcini, Unităţii administrativ-teritoriale, fiind integrata domeniului public al acesteia, asa cum prevede art. 28, alin.(3) din Legea 101/2006.

Din punct de vedere legal „statia de sortare” apartine Primariei. Nu cunoastem motivul pentru care aceasta „statie” se afla in continuare in administrarea Urban/Brai Cata si nici pe cine deserveste in prezent, insa, cu siguranta, ea ar trebui sa deserveasca Municipiul Ramnicu Valcea si sa presteze servicii in consecinta.

Motivarea Hotararii Consiliului Local Ramnicu Valcea nr. 393/241 din 29.12.2008 (care se gaseste pe site-ul primariei) prin care URBAN a obtinut ajustarea tarifelor: “ URBAN SA (…) solicita ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, justificat de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare selectiva a deseurilor in vederea sortarii acestora inaintea depozitarii in Depozitul Ecologic Feteni, societatea achizitionand deja o parte din masinile si utilajele pentru sortare .”, trezeste suspiciuni in aceasta privinta. In aceste cheltuieli cu sortarea, nu sunt incluse oare si cheltuielile cu realizarea acesteia? Valoarea bunurilor achizitionate si realizate cu titlul de „statia de sortare” nu a fost inclusa si amortizata in tarifele prestatiei?

De fapt, cine a investit in aceasta statie, URBAN sau populatia din Ramnicu Valcea prin aceasta majorare care a bagat in buzunarele URBAN SA aproximativ 4 milioane de euro in cei 5 ani de functionare clandestina. Consideram ca autoritatile statului ar trebui sa se sesizeze si sa faca investigatii in acest sens.

Observam ca preocuparea domnului consilier Grigore Craciunescu legata de prosperitatea bugetului local, a survenit destul de recent, in conditiile in care, acesta a facut parte din Consiliul Local care a tolerat, ani in sir, ca fostul operator sa nu achite redeventa Primariei Mun. Ramnicu Valcea, fara sa adopte vreo masura. De asemenea, acest domn consilier, a facut parte si din Consiliul Local care a permis fostului operator, Urban S.A, sa functioneze inca din anul 2011, de cand acesta si-a pierdut licenta pentru teritoriul Municipiului Ramnicu Valcea, nemaiavand contract si pana in anul 2015, continuand, in tot acest interval, sa presteze serviciul ilegal, fara contract, fara sa plateasca redeventa.

Privitor la depozitarea deseurilor reziduale mixte si la statia de sortare, in Caietul de sarcini nu se prevede decat ca vom transporta aceasta categorie de deseuri la depozitul ecologic de la Feteni si nimic mai mult. Noi am incheiat un contract de colectare si transport deseuri, pe un traseu definit, iar contractul nu prevede obligatia noastra de a supune deseurile reziduale vreunui procedeu de tratare. Ca pentru nespecialisti, va explicam ca deseurile se colecteaza separat, pe fractii, iar pentru fractia reciclabila se asigura sortare si valorificare, iar pentru fractia reziduala se asigura tratare(daca este cazul).

Conform contractului noi aveam obligatia sa asiguram sortarea deseurilor reciclabile, dar nu aveam obligatia de a asigura tratarea deseurilor reziduale .

Deci nu exista nicio obligatie pentru societatea noastra de a avea o asemenea statie(tratare a deseurilor reziduale), iar daca ar fi fost o conditie pentru noi prevazuta in vreun document, pe care noi sa nu o fi adus la indeplinire, contractul cu municipalitatea ar fi fost reziliat de mult.

Activitatile de sortare si valorificare a deseurilor nu ne-au fost delegate noua, decat pentru deseurile reciclabile. Conform legii, obligatia de tratare a deseurilor reziduale revine autoritatii publice locale, daca nu a fost delegata unui operator . Conform contractului noi aveam doar obligatia de a colecta si transporta la Feteni aceasta fractie de deseuri. De aici Autoritatea Contractanta este responsabila de modul de tratare a deseurilor reziduale mixte, fie ca le supune unui proces mecano-biologic(separare-tocare-ardere etc), fie ca le depoziteaza. Realizarea unei statii de sortare/tratare a deseurilor municipale amestecate implica niste costuri foarte mari care nu pot fi amortizate in 3 ani de contract.

Privitor la platforma Raureni, din incinta Statiei de Compost Raureni, aceasta a fost concesionata de catre Primaria Mun. Ramnicu Valcea catre D.A.D.P., in vederea transferului deseurilor municipale.

In baza contractului incheiat intre societatea noastra si DADP, pretul pe care il achitam pentru inchirierea respective suprafete, este calculat in conformitate cu tariful de inchiriere utilizat de catre Primaria Rm. Valcea, pe raza municipiului, pentru orice alt agent economic, noi nebeneficiind de niciun fel de concesie sau ingaduinta.

Mai mult decat atat, in conformitate cu Art. 3, pct. 2 din Contractul de delegare nr. 23205 din 26.06.2015, Delegatarul, in speta, Primaria Rm.Valcea, atribuie Operatorului „dreptul si obligatia de a administra si exploata infrastructura tehnico-edilitara, formata din bunuri mobile si/sau imobile, proprietate publica/privata aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul achitarii unei redevente.”

In ceea ce priveste transportul deseurilor municipale de catre societatea noastra la Statia de Tratare/Sortare Rom Waste Solutions S.A. , care este cauzat in totalitate de inadvertentele pe care le-am enuntat anterior si fata de care nu avem nicio vina, in acelasi topic de discutie, nu intelegem de ce nu ati exprimat aceasi consternatie si la momentul aprobarii de catre Consiliul din care ati facut parte, cand s-a aprobat includerea in tariful de salubrizare a cheltuielilor cu transportul deseurilor la Rampa de la Gatejesti, de catre fostul operator, Urban S.A.(2009).

In aceeasi ordine de idei, in toate judetele unde au existat situatii in care operatorii serviciului de salubrizare au fost nevoiti sa transporte deseurile in afara localitatii, costurile suplimentare generate de acesta, au fost suportate de catre autoritatile publice locale. Situatia de la Valcea nu este una izolata.

Costul transportului si procesarii deseurilor reziduale este un cost real, al unor servicii prestate pentru municipalitate de noi, nu este un cost fictiv . Subliniem: nu este vorba de penalitati sau de servicii cuprinse in tarife, ci despre servicii prestate suplimentar obligatiilor.

Nu intelegem de unde provine aceasta aversiune, a d-lui consilier fata de Romprest Energy, in conditiile in care, chiar si in prezent, tariful aplicat cetatenilor municipiului sunt considerabil mai mici, fata de cel aplicat de fostul operator in 2015. Mai mult decat atat, tarifele aplicate de catre societatea noastra in Mun. Ramnicu Valcea sunt cele mai scazute din intreg judetul, la momentul de fata! Va recomandam sa faceti o analiza in acest sens.

Ne intrebam, oare motivele de ”ingrijorare” ale acestui domn consilier, izvorasc din ignoranta si necunoasterea legislatiei, sau din rea-vointa nejustificata? In enuntarea acestora are in vedere interesul public al cetatenilor pe care ii reprezinta, sau alte interese de natura personala?

In ceea ce priveste „planul de rezerva” pe care l-ati propus in cadrul sedintei Consiliului Local, acela ca Piete Prest sa preia gestiunea serviciului de salubrizare in municipiu, va rugam sa studiati legislatia in vigoare si sa aflati ca asa cum prevede Art.22, pct.(2) din Legea 101/2006, reactualizata „ (2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii”. Studiind cel putin aceasta lege, veti afla ca solutia propusa de catre dvs. nu are nicio baza legala.

In concluzie, avem convingerea ca daca ar mai fi trait I. L. Caragiale, discursul plin de demagogie al domnului Grigore Craciunescu ar fi fost o foarte buna sursa de inspiratie pentru operele acestui mare dramaturg roman.

Mesajul final care vi-l adresam este: „Nu mai dezinformati domnule consilier! Nu mai prezentati date voit deformate! Nu faceti decat sa va inselati alegatorii. Si nu in ultimul rand, va rugam sa va respectati atat in cadrul sedintelor cat si in iesirile in mass media, statutul de consilier local, cu drepturile dar si obligatiile pe care acesta le are potrivit legii.”

ADMINISTRATOR,

MARINESCU NICOLAE CRISTINEL