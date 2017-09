Dorina Mutu – Annabella: Ne dezvoltăm, investim, creştem, atât ca număr de magazine cât şi organic!

Cu afaceri de circa 220 de milioane de lei anul tre­cut şi o reţea de circa 60 de magazine, compania valceana Annabella este unul dintre cele mai puter­ni­ce afaceri locale din co­merţ.

„După 23 de ani de muncă şi de dezvoltare, de sacrificii pe plan personal, de mult efort investit compania noastra are peste 70.000 de clienţi pe zi”, spune Dorina Mutu. „Ne dezvoltăm, investim, creştem, atât ca număr de magazine cât şi organic. Având în vedere că ne dezvoltăm cu o rata de creştere susţinută de 10% pe an, anul trecut am investit 5 mil. euro în dezvoltarea reţelei. Inovaţiile ce le aducem procesului de vânzare şi produsele noi cresc traficul în magazine şi valoarea coşului”, adaugă Dorina Mutu.

Businessul Annabella are o istorie de circa două decenii, însă cea mai ma­re parte a timpului antreprenorii fon­da­tori şi-a concentrat aten­ţia în retail pe zona judeţului Vâlcea şi pe împre­jurimi. Businessul îşi are originea în acest judeţ, unul dintre puţinele unde antreprenorii locali sunt încă mai puternici decât reţelele inter­na­­ţionale. Aici, pe lângă Annab­ella mai există şi alţi investitori locali pre­cum Diana care se bat cu lan­ţurile stră­ine de super­mar­keturi şi hiper­mar­ke­turi. Astfel, inte­resul jucă­to­­rilor străini din comerţ este cu atât mai mare.

Continuarea pe ZFCorporate