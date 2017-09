SEAT extinde gama CNG! Modelul Ibiza 1,0 TGI asigura costuri de exploatare reduse datorita pretului mic al gazului CNG si datorita eficientei sale! 

Cresterile vanzarilor SEAT din 2017 se reflecta in rezultatele financiare din prima jumatate a anului. Profitul operational a crescut cu 40,9% in prima jumatate a anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2016, atingand valoarea-record de 130 de milioane de euro. Totodata, cifra de afaceri a repurtat un plus de 12,7%, ajungand la 5.054 milioane de euro, in primele 6 luni ale anului.



Extinderea gamei CNG

La acest salon, SEAT doreste, de asemenea, sa-si evidentieze potentialul in domeniul propulsiei cu gaz CNG. Dupa lansarea cu succes a variantelor CNG ale modelelor Leon si Mii, acum a sosit timpul si pentru SEAT Ibiza. Noul SEAT Ibiza 1,0 TGI va fi prezentat la Frankfurt ca dovada a increderii pe care marca SEAT o are in propulsia curata si eficienta pe baza de gaz natural comprimat (CNG). Gazul natural comprimat reprezinta o alternativa eco, care se integreaza optim intre sistemele de propulsie clasice si cele electrice. De asemenea, CNG imbina ceea ce au mai bun de oferit cele doua propulsii clasice (benzina si diesel). Astfel emisiile de oxizi de azot sunt cu 85% mai reduse fata de cele de la motoarele diesel, iar emisiile de dioxid de carbon sunt cu 25% mai mici decat cele ale motoarelor pe benzina.

Ibiza 1,0 TGI va fi produsa pe aceeasi linie de productie ca restul gamei, datorita flexibilitatii asigurate de noua platforma modulara MQB A0. Astfel, masina va fi supusa acelorasi teste-standard, ca de exemplu, avizului tehnic, controlului calitatii si fiabilitatii. La acestea se adauga garantia generala SEAT si toate calitatile gamei Ibiza: siguranta, conectivitate, design, confort, precizie si dinamism.

Ibiza 1,0 TGI ofera trei rezervoare de combustibil: unul pentru benzina si doua pentru CNG. Motorul functioneaza perfect atat cu benzina, cat si cu CNG si ofera o autonomie mixta totala de aproape 1.200 de kilometri (390 cu CNG) si emisii de dioxid de carbon de doar 88 g/km in modul CNG. Nicio alta tehnologie nu se apropie de performantele modelului Ibiza 1,0 TGI in ceea ce priveste autonomia, iar in comparatie cu autovehiculele electrice, soferul nu trebuie sa-si faca griji ca ramane cu bateria goala sau fara combustibil. Disponibila cu linia de echipare Style, Ibiza 1,0 TGI asigura costuri de exploatare reduse, datorita pretului mic al gazului CNG si datorita eficientei sale.

