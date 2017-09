Dan Becsenescu are toate motivele sa fie un tata fericit!

Dan Becsenescu are toate motivele sa fie un tata fericit! Iata ce scrie omul de afaceri pe pagina de facebook:

Acum 3 ani fiul meu Robert imi dadea o imensa satisfactie prin admiterea lui la University of California, Berkeley, o universitate prestigioasa, pe care o va termina peste 4 luni, cu un semestru mai devreme, datorita efortului, ambitiei, inteligentei si perseverentei ce il caracterizeaza.

Este randul celuilalt fiu al meu, Denis, sa ma surprinda extrem de placut prin admiterea la University of Southern California – Marshall School of Business, poate cea mai prestigioasa si apreciata scoala de business de pe coasta de vest a Statelor Unite si una dintre cele mai bine cotate din lume

Sunt sigur ca fiica mea Antonia, inca micuta, imi va aduce satisfactii profesionale la fel de mari.

Le multumesc din suflet copiilor mei pentru bucurile pe care mi le fac, cu multe sacrificii, pentru modestia si seriozotatea lor.

Ii multumesc din suflet sotiei mele pentru felul in care s-a dedicat familiei si educatiei copiilor nostri.

Sunt un tata fericit 😊

Le adresam si noi sincere felicitari copiilor pentru rezultatele remarcabile si parintilor pentru educatia oferita!