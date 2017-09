Cum ma JEFUIESTE o banca….

Premierul Tudose are DREPTATE de data aceasta: BANCILE NE JEFUIESC LA GREU! TOATE! Si toate bancile au comportament de CAMATARI! Recent am avut proasta inspiratie sa iau un credit de la ….. – functionarii de-acolo m-au aburit ca ei au cele mai mici dobanzi, comisioane etc! Mi-au varat sub nas o stiva de hartii, contractul, si… am semnat… ce mai tura-vura…. proasta zi, nasoala socoteala, ghinion pe capul meu! Intr-un an trebuie sa inapoiez bancii o suma cu 10 la suta mai mult decat m-a imprumutat…. ufffff…. pai e corect?!