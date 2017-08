Sparle si soparle, 31.08.2017

Ambasadorul american devine enervant, prin interventiile repetate in guvernarea statului roman…. LA ABERATIILE SI DERAPAJELE DE LA DEMOCRATIE ALE LUI DONALD TRUMP – AMERICANII NU AU NICI UN DREPT SA NE DEA LECTII DE… DEMOCRATIE! SICTIR, HANS KLEMM! Crezi ca am uitat cand iti faceai poze cu un steag PENAL in Transilvania?!

…DNA Pitesti are in lucru un dosar de trafic de influenta! Vizat este deputatul Cristian Buican, care l-a angajat la CET Govora pe un anume Idu, direct – director, ca asa au dorit muschii lui! Directorul din acea vreme, Mihai Balan, a cedat presiunilor deputatului liberal… Balan a recunoscut acest fapt si in fata procurorilor…. exista la dosar si un denunt audio al socrului lui Idu, un anume domn Mirea, fost primar la Busesti. S-a inceput urmarirea penala, ATENTIE, in-rem – adica fapta exista, dar procurorii nu stiu faptasul – in conditiile in care singurul acuzat este deputatul Buican…. tara de KKO! Cam asa ancheteaza procurorii…. in acest timp, Buicy se lauda ca e protejat de Helvig de la SRI…. o fi asa?! Naiba sa-i ia!

Premierul Tudose are DREPTATE de data aceasta: BANCILE NE JEFUIESC LA GREU! TOATE! Si toate bancile au comportament de CAMATARI! Recent am avut proasta inspiratie sa iau un credit de la ….. – functionarii de-acolo m-au aburit ca ei au cele mai mici dobanzi, comisioane etc! Mi-au varat sub nas o stiva de hartii, contractul, si… am semnat… ce mai tura-vura…. proasta zi, nasoala socoteala, ghinion pe capul meu! Intr-un an trebuie sa inapoiez bancii o suma cu 10 la suta mai mult decat m-a imprumutat…. ufffff…. pai e corect?!

Soparlica are in lista de facebook prieteni (virtuali!) si niste baieti cu ochi albastri care posteaza non-stop fotografii din vacante exotice! Cred si eu – la salariile, pe care le au…! Am inteles ca in Valcea sunt angajati in astfel de servicii aproximativ 153 de baietasi, cu salarii de la 1000 de euro in sus! Ce fac ei, in afara ca ne asculta telefoanele si fac copy paste, de multe ori, din ziare in asa-zisele rapoarte catre institutii?!… Stiu: SECRET DE STAT! :))))