Plata defalcată a TVA intră în vigoare obligatoriu de la 1 ianuarie 2018. Opţional, firmele o pot aplica de la 1 octombrie 

Plata defalcata a TVA va fi aplicata pbligatoriu incepand cu 1 ianuarie 2018, a anuntat ministrul finantelor in sedinta de guvern de miercuri, informează HotNews.ro. Acesta a precizat ca, optional, firmele pot sa aplice sistemul si de la 1 octombrie anul acesta, lucru pentru care vor primi facilitati fiscale.

Astfel, companiile care opteaza pentru introducerea anticipata a platii defalcate a TVA vor beneficia de o reducere la impozitul pe profit de 5 procente.

In plus, firmele care nu au obligatiile fiscale la zi vor beneficia de scutirea de penalitati daca achita TVA-ul datorat.

Finantele sustin ca mecanismul split-TVA va aduce in plus la buget 6 miliarde de leiin perioada 2018-2020, deci 2 miliarde de lei anual.

Firmele vor avea deschis gratuit un cont de TVA in lei, la trezorerie incepand de la 1 ianuarie 2018, in baza mecanismului “split TVA”, au anuntat miercurea trecuta reprezentantii Ministerului Finantelor.

Potrivit MFP, acest cont va fi gratuit el ne-generand comisioane sau alte costuri. In perioada octombrie-decembrie 2017,split TVA va fi optional iar de la 1 ianuarie 2018, obligatoriu. Platitorii de TVA pot deschide aceste conturi si la banci, dar ele vor fi deschise in mod automat la unitatile Trezoreriei.