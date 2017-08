Buiky si-a infipt coltii in fundul presei! Medicamenteeee!!! 

Pe deputatul liberal Buican il preocupa soarta presei scrise! Suparat ca nu este bagat in seama si a devenit un politician anonim pentru populatia judetului Valcea, Buican si-a infipt coltii in fundul presei. Iata ce scrie ipochimenul acesta pe facebook: Presa scrisă nu are impact dar televiziunile sunt decisive… Fenomenul e pregnant și în alte țări ale UE … Se discută în Consiliul Europei deja despre acesta manipulare și metode de stopare a ei…