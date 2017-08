Stare de alertă la Vâlcea, după un incendiu: Se cere intervenția SRI. Mii de oameni, în pericol 

Autorităţile au declarat stare de urgenţă, în urma unui incendiu de proporţii în judeţul Vâlcea.

Se cere intervenția SRI!

De aproape o săptămână, o fostă groapă de gunoi arde, la Măldăreşti, şi există suspiciunea că, în timp, acolo au fost depozitate şi materiale periculoase.

”Se spune că acolo au fost îngropate deșeuri radioactive”, a spus Costel Moța, consilier local la Măldărești, luni, la Antena 3.

Sunt afectate opt localități pe o suprafață de circa 30 kilometri.

Nu se ştie care este pericolul pentru oameni, pentru că cei de la Mediu nu au cerut acolo un laborator care să facă analiza aerului.

Comunicatul Prefectului Judetului Valcea, Florian Marin:

In dimineata zilei de 28 august 2017 la orele 6.00 m-am deplasat ,impreuna cu seful ISU in zona gropii de gunoi de la Maldarasti,iar in aceasi zi

începând cu ora 14:00, am convocat în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, la sediul Instituției Prefectului, Județul Vâlcea,

La sedinta au participat si domnul Constantin Radulescu,presedinte al Consiliului Judetean Valcea si vicepresedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, doamna Aurora Gherghina-subprefectul judetului si domnul Adrian Mihaila,administrator public al C.J.Valcea.

Principalul punct pe ordinea de zi s-a referit la „Situația actuală a depozitului de deșeuri din localitatea Măldărești, administrat de S.C. SACOMET S.A. și influența acestuia asupra factorilor de mediu și zonelor locuite din vecinătate”.

Materialul a fost prezentat de către comisarul șef al Gărzii de Mediu Vâlcea, doamna Monica Fusescu, de către directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, domnul Alin Voicescu și de către inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, domnul lt. Colonel Dan Pascaru.

În urma propunerilor formulate cu prilejul dezbaterilor din ședință, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, a adoptat o Hotărâre ce cuprinde următoarele activități:

– Aprobarea stării de alertă declarată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Măldăreşti;

– Continuarea activităţilor de stingere a incendiului şi iniţierea procedurilor pentru schimbarea metodei de intervenţie, respectiv prin acoperire cu pământ a zonei incendiate;

– Contactarea şi consultarea, prin grija autorităţilor locale din comuna Măldăreşti, a unui specialist autorizat în desfăşurarea activităţii menţionate mai sus (acoperire de pământ – depozit de deşeuri);

– În funcţie de recomandările efectuate de către specialistul autorizat, ISU Vâlcea va estima cantitatea de material (pământ steril/inert) necesar acoperirii zonei incendiate şi alte utilaje/lucrări specifice;

– Iniţierea de către autoritatea locală a unor demersuri juridice în vederea obligării administratorului depozitului de deşeuri Măldăreşti pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce-i revin la închiderea depozitului;

– Iniţierea de către Instituţia Prefectului a unui proiect de hotărâre de Guvern pentru alocarea sumelor necesare pentru stingerea incendiului de pe amplasamentul depozitului de deşeuri Măldăreşti, administrat de către SC Sacomet SA Horezu, din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2017;

– Prelevarea/determinarea de probe de către instituţiile cu atribuţii în domeniu sănătăţii populaţiei şi protecţiei factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi prezentarea rezultatelor/concluziilor analizelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

– Vor fi efectuate activităţi şi măsuri specifice în zona depozitului de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea pentru a nu se mai permite depozitarea de deşeuri;

– Monitorizarea permanentă a zonei afectate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Măldăreşti.