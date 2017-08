Sparle si soparle, 28.08.2017

In sedinta Consiliului Local din data de 31 august a.c., se va decide acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare al Municipiului,, lui Acsinte Gașpar. In motivarea conducerii Primariei Ramnicu Valcea se arata ca: Se conferă titlul de ,,Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea,, domnului Acsinte Gașpar pentru inițiativele legislative menite să definească identitatea națională și pentru meritul de a legifera locul Râmnicului în istoria Imnului Național ,,Deșteaptă-te, române!,,

In atentia celui mai bastept ziarist din zona: in judetul nostru sunt cateva sute de monumente, nu o suta, cum a scris recent Tanasel care le stie pe toate si da lectii la toata Valcea(ha-ha-ha!!!).

Comandantul Garnizoanei Ramnicu Valcea, locotenent colonelul Iulian Trusca, este suparat foc pe politicieni! Iata ce posteaza acesta pe facebook : … acționăm inconștient, distrugând structurile de decizie la toate nivelurile armatei. Pleacă, de la locotenent-colonel la general, toată lumea iar vinovații dau lecții de onoare militară. Cred că au aflat despre asta când băteau sălile de judecată și erau condamnați pentru fapte penale. Pentru a angaja un soldat, cerem cazier pentru că va apăra țara și trebuie să fie exemplu de cinste și demnitate iar pușcăriașii îi lăsăm să meargă în parlament să facă legi și să ne învețe despre onoarea militară.

Cand iti tratezi angajatii ca pe niste scalvi pe plantatie patesti ca personajul Tanasel: iti pleaca toti oamenii, imediat ce isi gasesc un job decent! In curand, ipochimenul scriitor fara talent, va ramane singur sa stinga lumina in firma aflata in insolventa, tipografia pe butuci, centrala unde nu a mai platit de ani de zile chiria etc. Trista iesire din scena a acestui greier incaruntit!

Foarte tare! Centrul Militar Județean Vâlcea invita politistii locali pentru recrutare în rândul militarilor profesioniști…