Karateka de la Chimia, 11 medalii la Cupa Internațională de Para-karate, Transilvania 2017, de la Cluj

Zilele trecute, la Tg Mures, a avut loc Stagiul Internațional de Karate, destinat persoanelor cu dizabilități. De la C.S. Chimia Rm Vâlcea, au participat următorii sportivi: Elena Vlad, Alexia Iancu, Diana Gheran-Popescu, Alin Ionescu, Florian Fumur și Radu Stanciu, însoțiți de antrenorii Paul Dinu, Andreea Bîlă si instructorul Roxana Sorică.

Apoi, sportivii mai sus amintiți au făcut deplasarea la Cluj Napoca, pentru a participa la Cupa Internațională de Para-karate Transilvania 2017, competiție care a reunit la start aproximativ 100 de sportivi cu toate dizabilitatile, din 3 țări, respectiv România, Ungaria și Belgia. Sportivii noștri au reușit să își adjudece nu mai puțin de 11 medalii, dintre care 2 de aur, 3 de argint și 6 de bronz, astfel: Diana Gheran-Popescu 2 medalii de aur, cate una la probele de Kata si Kumite, medaliile de argint au revenit spirtivilor Elena Vlad, Alexia Iancu și Alin Ionescu. Medaliile de bronz au fost câștigate de Florian Fumur, Radu Stanciu, Alin Ionescu și Elena Vlad. Aceasta este cea de-a doua competiție majoră din acest an, prima fiind Campionatul Național de Para-karate de la Timișoara, de unde am reusit sa venim cu un titlu național prin Elena Vlad, două titluri de vicecampioni naționali prin Florian Fumur si Alin Ionescu și o medalie de bronz prin Diana Gheran-Popescu. Sunt foarte multumit de prestația sportivilor mei speciali și sunt convins că au calitățile necesare pentru a face performanță la nivel înalt în viitor. Vreau sa mulțumesc în special părinților acestor sportivi minunați, clubului sportiv C.S. Chimia Rm. Valcea, clubului sportiv A.C.S. SEN SPORT Rm. Vâlcea, Federației Romane de Karate, și nu în ultimul rând, Asociației Down Vâlcea, pentru sprijinul acordat. Antrenor Emerit Paul Dinu.

De asemenea, Paul Dinu, Andreea Bilă și Roxana Sorica am primit si diplome se ambasadori ai karateului.