Dragnea: Romania e aproape de a avea politie politica; imi pun sperante in Eduard Hellvig ca va rezista oricarei tentatii 

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Antena 3, ca Romania este foarte aproape de a avea politie politica, motiv pentru care isi pune „mari sperante” ca directorul SRI, Eduard Hellvig, va rezista oricarei tentatii si va continua sa aiba o abordare „in regula” la conducerea Serviciului Roman de Informatii, potrivit News.ro.

Intrebat daca in Romania nu mai este democratie, liderul PSD a sustinut ca tara noastra este foarte aproape de a avea politie politica.

„Nu mai e, Romania este foarte aproape, inca nu e, este foarte aproape de a ne trezi intr-un timp rezonabil cu o politie politica, asta este o notiune foarte grea. Nu suntem in situatia in care sa avem politie politica, dar suntem foarte aproape de a avea asa ceva. Am mari sperante in Eduard Hellvig, directorul SRI, il stiu, are o conceptie destul de moderna. Sper sa reziste la orice tentatie, pentru ca tentatiile sunt foarte mari”, a spus presedintele PSD.

Liderul social-democratilor a mai spus ca exista foarte multa manipulare si influenta asupra unor institutii care ar trebui sa fie independente.

„Prin ceea ce a facut pana acum (Eduard Hellvig ¬ n.r.) se pare ca lucrurile sunt in regula ca si abordare, dar exista foarte multa manipulare si exista foarte multa influenta asupra unor institutii care ar trebui sa fie total independente, pentru a ne da fiecaruia dintre noi garantia ca in Romania, daca nu gresesti si daca nu incalci o lege si daca nu furi, poti sa dormi linistit”, a conchis Liviu Dragnea.