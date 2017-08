Mircia Gutau: Spectacol cu muzica si artificii, la finalizarea proiectului de modernizare a centrului municipiului Ramnicu Valcea!

Initiativa laudabila a primarului Mircia Gutau! Edilul Ramnicului vrea sa sa organizaze un spectacol cu muzica si artificii, cu prilejul finalizarii proiectului de modernizare a centrului municipiului.

In proiectul de hotarare, care va fi supus spre dezbatere in sedinta de Consiliu Local din data de 31 august, executivul Primariei mentioneaza urmatoarele: „Pe tot parcursul acestei perioade de peste 2 ani şi jumătate, municipiul a fost lipsit de principalul spaţiu public urban, ceea ce a dus la imposibilitatea derulării unor evenimente publice, la absenta unui spatiu de socializare, la disparitia temporară a unor simboluri ale oraşului (<Terasa>, <La Ceas>, <Kilometrul 0>), cu consecinte negative asupra vietii comunităţii locale. La toate acestea s-au adăugat şi restrictiile de trafic impuse de derularea lucrărilor, ceea ce a condus la o nemultumire permanentă venită din partea conducătorilor auto, amatori sau profesionişti, care tranziteaza zona centrală. Pe data de 30 septembrie se estimează că lucrările la acest proiect vor fi finalizate, iar noul Scuar Mircea cel Batran va putea fi inaugurat. Cu aceasta ocazie, se propune organizarea unui eveniment de tip spectacol artistic — concerte de muzică populară, pop-rock şi spectacol pirotehnie — care să se desfasoare in această locatie, avand rolul simbolic de recuperare a zonei centrale pentru toti locuitorii municipiului. In acelaşi timp, un astfel de eveniment se poate constitui şi drept o măsură reparatorie in favoarea comunitătii locale, lipsită o perioadă mult prea lungă de principalul spatiu public de socializare”.