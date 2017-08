MODEL PENTRU ROMANIA: COMISIA EUROPEANA APROBA FONDURI PENTRU RETEAUA DE STATII DE CARBURANT ALTERNATIV A CEHIEI!

Cehia a reușit sa obțină o finanțare europeană care ar putea constitui un model de urmat pentru Romania, care tocmai pregătește Cadrul National de Politică pentru infrastructura de carburanți alternativi. De fapt dezvoltarea CNG in Cehia este un studiu de caz care ar putea servi in întregime ca model pentru tara noastră.

Comisia Europeană a aprobat săptămâna trecută 45 de milioane de euro (52,9 milioane de dolari) pentru planul Cehiei de a dezvolta o rețea de stații de realimentare și de reîncărcare a vehiculelor care circulă pe combustibili alternativi.

Sistemul oferă sprijin în valoare de 44,5 milioane de euro pe parcursul a șase ani pentru construirea stațiilor de reîncărcare și de alimentare cu combustibil accesibile publicului pentru vehiculele care circulă pe combustibil alternativ, cum ar fi electricitatea, gazele naturale comprimate (CNG), gazul natural lichefiat (GNL) și hidrogenul.

Rețeaua de infrastructură va acoperi întreaga țară, a afirmat Comisia Europeană, adăugând că întreprinderile deja active în sectorul carburanților alternativi pot aplica pentru acest sprijin, care va fi acordat în patru licitații separate.

Republica Cehă a demonstrat că ajutorul a fost necesar pentru a stimula operatorii să dezvolte rețeaua națională în ritmul și densitatea necesare.

Măsura va încuraja o dezvoltare semnificativă a numărului vehiculelor care circulă pe combustibili alternativi și, prin urmare, va aduce o contribuție importantă la satisfacerea interesului comun de a reduce emisiile și de a îmbunătăți calitatea aerului, a afirmat Comisia Europeană în declarația sa.

Comisia a concluzionat că beneficiile schemei la obiectivele UE în materie de mediu contrabalansează orice denaturare potențială a concurenței provocată de finanțarea publică și aprobă planurile cehe în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. (Surse: http://www.lngworldnews.com/eu-approves-aid-for-czech-alternative-fuel-stations-network/ și http://www.ngvglobal.com/blog/ec-approves-alternative-fuel-funding-czech-republic-0813)

Conform Wikipedia, Cehia are o suprafață de 78.866 km², o populație de 10.538.275 locuitori (134 loc/km²) și un PIB pe cap de locuitor de 30.895 $. Rețeaua de drumuri din Cehia are 55.653 km lungime, dintre care 738,4 km sunt autostrăzi și 439,1 km sunt drumuri expres.

În privința pieței de CNG, conform NGVA Europe, Cehia avea în 2016 – la un parc de 5.364.843 de vehicule – 15.500 autovehicule pe CNG, dintre care: 13.970 de autoturisme și vehicule comerciale ușoare, 1.020 de autobuze și 150 de camioane. Acestea au alimentat CNG în cantitate de 59.346.000 m3 de la 143 de stații de alimentare publice și cele 41 de stații de alimentare de private.

Cehia are și capacități de producție pe CNG, atât de autovehicule (Iveco Czech Republic, SOR Libchavy, SKD – autobuze, Skoda – autoturisme) , cât și de stații CNG (MOTOR JIKOV Strojírenská).

Cel mai mare deținător de vehicule pe CNG este Posta Cehă. Compania deținută de stat a început tranziția la vehicule pe CNG, din 2012, ajungând ca la începutul lui 2016 parcul de mașini pe gaz natural comprimat să numere 1042 de unități, o cincime din parcul total. În timp ce CEO-ul Martin Elkana numea ca principale motive grija față de mediu și beneficiul economic, furnizorul de gaz EWE a precizat că economia anuală realizată de Poșta Cehă este de 2,06 milioane de USD. (sursa: http://www.ngvglobal.com/blog/czech-post-saves-usd-2m-with-cng-fleet-0220#more-38753)

De menționat că progresele mari făcute de Cehia in ultimii 13 ani în acest domeniu se datorează atât unei legislații și strategii favorabile, cât și accizei scăzute, de 0.7 EUR per GJ (pentru comparație, România are 2,7, Bulgaria 0,43 iar Italia doar 0,09 EUR/GJ).