Valceanca Letitia Marin, premiata la competitii nationale si internationale de culturism si fitness!

Rezultate remarcabile ale unei sportive din Ramnicu Valcea! Letitia Marin are 40 de ani si este inscrisa la clubul sportiv din Craiova, afiliat Federatiei Romane de Culturism si Fitness, antrenor Costel Torcea. La Ramnicu Valcea, Letitia se antreneaza la sala Gym Star, fiind indrumata de antrenorul personal Silviu Jianu. Valceanca este deja un nume la nivel national in domeniile culturism si fitness, obtinand in acest an urmatoarele performante: locul II la Campionatele Zonale de bikini fitness – desfasurate la Targu Mures, locul IV la Campionatele Nationale de bikini fitness – open. Ca urmare a acestei clasari, Letitia Marin a intrat in lotul national. Un alt rezultat remarcabil este plasarea pe locul IV la Campionatele Balcanice desfasurate in localitatea Bar, din Muntenegru. In prezent, campioana de la Ramnicu Valcea se pregateste intens pentru Campionatele Mondiale, sectiunea bikini fitness master, care se vor desfasura pentru prima data in Romania, la Bistrita Nasaud. Ii dorim SUCCES Letitei si o asiguram de apreciere sincera!