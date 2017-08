Primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, va primi de la Ministerul Dezvoltării suma de 62 miliarde lei vechi pentru modernizarea localitatii

Primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, va primi de la Ministerul Dezvoltării Regionale suma de circa 62 miliarde de lei vechi pentru finanţarea a două proiecte prin PNDL 2: „Construire Dispensar medical, sat Mogești, comuna Slătioara, județul Vâlcea” (circa 26 miliarde de lei vechi); „Modernizare drumuri de interes local în lungime de 4 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea” (36 miliarde de lei vechi). În vederea modernizării infrastructurii, dar şi pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor din Slătioara, primarul Sorin Romcescu a depus în primăvara acestui an la Ministerul Dezvoltării Regionale şase proiecte, trei care vizează asfaltarea, în total, a încă 15 kilometri de drumuri comunale, construirea unui dispensar uman şi modernizarea iluminatului public. Un alt proiect absolut necesar pentru comunitate care va fi finanţat tot din fonduri de la Guvern cuprinde construirea a 9 punţi pietonale peste pâraiele Cerna, Tărâia şi Valea Plopilor. „Aveam trei proiecte depuse pentru infrastructura rutieră, un proiect pentru modernizarea a 6,2 kilometri de drumuri comunale, un altul de 4,8 kilometri şi cel de-al treilea de 4 kilometri, în total peste 15 kilometri de drumuri de interes local. Tot pe infrastructură am mai depus un proiect care prevede construirea a 9 punţi pietonale. Totodată am mai solicitat finanţare guvernamentală pentru un proiect care prevede construirea unui dispensar medical pe platoul de la Milostea, un obiectiv necesar pentru noi. Vechiul dispensar a fost construit în 1930 şi, chiar dacă arată destul de bine, este amplasat pe un drum lăturalnic. Noul dispensar va deservi trei sate, deoarece va fi amplasat mai aproape de centrul comunei. Cel de-al şaselea proiect, care nu are o valoare foarte mare prevede modernizarea iluminatului public”, a declarat primarul Sorin Romcescu înainte de repartizarea banilor prin PNDL 2. Tot primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, a mai precizat că lucrările de modernizare a Casei de Cultură „Dinu Săraru” sunt aproape de finalizare, lucrându-se în prezent la ultimele retuşuri şi urmând ca, în luna septembrie, noul edificiu cultural să fie inaugurat.