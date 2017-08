Poliţia, Parchetul şi ITM Vâlcea cerceteaza moartea muncitorului Ionel Ghidarcea la Berbesti

Poliţia, Parchetul şi ITM Vâlcea trebuie să cerceteze mai atent implicarea indirectă şi gradul de vinovăţie al directorului Direcţiei Minerit din CET Govora, Milorad Cumpănăşoiu (zis „Gyuchici”), în accidentul mortal de muncă din 12 august şi eventual să-i facă acestuia dosar penal. Reamintim că Ionel Ghidarcea, unul dintre cei mai buni muncitori de la Exploatarea Minieră Berbeşti, şi-a pierdut viaţa, după ce a fost strivit de o bandă transportoare. În timp ce majoritatea muncitorilor de la Berbeşti-Alunu au salarii mizere de 15-20 milioane lei vechi lunar, directorul Milorad „Gyuchici” are un salariu de 100 milioane lei vechi NET pe lună, plus diverse „bonusuri”. La toate acestea, mai adăugăm o sumă de 110 milioane lei vechi încasaţi anul trecut din produse agricole, un depozit bancar de 1,5 miliarde de lei vechi, trei terenuri în suprafaţă totală de 56.000 mp şi o vilă de lux de 140 mp (toate în Berbeşti), plus două apartamente în Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea.