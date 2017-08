Prof.univ.dr. Ioan Ștefănescu si dr. chimist Elena David, premiati de prefectul Florian Marin! FELICITARI!

Initiativa laudabila a prefectul județului Valcea, Florian Marin! Reprezentantul Guvernului in teritoriu a organizat un eveniment festiv dedicat prof.univ.dr. Ioan Ștefănescu, directorul Institutului Național de Criogenie și Separarea Izotopilor și dr. chimist Elena David, cercetător la același institut, care au obținut in 2017 marele premiu al Salonului INNOVA desfășurat la Barcelona. Florian Marin le-a oferit celor doi oameni de stiinta câte o plachetă onorifică, în semn de recunostinta a muncii lor, flori și tablouri ale artiștilor plastici vâlceni, Gheorghe Dican și Tina Popa.

„Datorită importanței acordate, față de ceea ce a făcut Bucureștiul, sunteți net superiori. Când am primit marele premiu, era un alt ministru al cercetării și n-am primit nici măcar un telefon. Abia am fost felicitați. Lucrurile, însă, s-au schimbat și, probabil, săptămâna viitoare vom fi vizitați de actualul ministru. Vă asigur că vom continua dezvoltarea zonei de cercetare. Cu trecerea anilor, am câștigat o existență sigură, trainică, lăsăm un institut puternic, ceea ce înseamnă existența eșantionului 2, 3 pentru a duce mai departe invențiile, să ducă la o și mai mare dezvoltare a cercetării românești,” a afirmat prof.univ.dr. Ioan Ștefănescu, citat de presa locala.