ROMANIA: Rata mortalitatii din cauza poluarii in continua CRESTERE! 

Rata mortalitatii din cauza poluarii

Rata mortalitatii din Romania cauzata de poluarea cu particule era de 55 la 100.000 de locuitori, mai bine decat China sau India, dar sub state precum Ungaria, Turcia, Brazilia sau Franta – in acest din urma stat, rata mortalitatii este de doar 15 la suta de mii de locuitori – potrivit wall-street.ro

Mortalitatea la copii

Din nou, Romania este sub media Europei Centrale si de Vest, in 2015 rata mortalitatii la copii fiind de 11,1 la 1.000. Aceasta pondere se compara cu 3 in Suedia, 3,4 in Coreea de Sud sau 4,2 in Marea Britanie. In Ungaria, rata mortalitatii la copii este de 5,9, in timp ce vecinii nostri din sud, bulgarii, au o rata a mortalitatii la copii de 10,4, tot mai bine decat Romania.

“Campioni” la emisii de CO2

Traficul intens, legislatia deficitara in domeniul auto (si nu numai), dar si lipsa spatiilor verzi se fac simtite, din pacate, si la nivelul emisiilor de CO2.

Astfel, in 2014, in Romania, nivelul emisiilor de CO2 se ridica la 8.030 milioane de tone. Tari din regiune, precum Ungaria (4.674 mil. tone), Austria (4.995 mil. tone) sau chiar Turcia (8.019 mil. tone) se claseaza mai bine decat Romania. SUA sunt campioane la emisii, depasind China.

Romania corupta

O statistica normala, avand in vedere partidele care s-au perindat in fruntea tarii – PSD (coalitie cu ALDE), PNL, si doar o “sincopa” de un an, guvernul tehnocrat al lui Ciolos.

In 2015, Romania avea un rating al coruptiei de 46, 0 fiind cea mai corupta. Ungaria, Cehia, Polonia, toate sunt mai putin corupte decat Romania, nemaivorbind de statele vestice si nordice, unde coruptia este chiar si doar de 90 (Finlanda) si 89 (Suedia). Coreea de Nord si Somalia sunt cele mai corupte state din lume, cu un scor de 8.

GAZUL NATURAL, GNC, o soluție economică și nepoluantă

Romania este la coada Uniunii Europene dupa numarul de masini nepoluante inmatriculate. Masinile care au ca si combustibil gazul natural, cel pe care-l folosim in bucatarie, sunt NEPOLUANTE si mult mai economice!