Sambata neagra pentru CET Govora! Inginerul Olivian Mihaileanu (Bibu) a decedat in vacanta din Grecia! Si accident mortal la Berbesti!

Sambata neagra pentru CET Govora! Inginerul Olivian Mihaileanu, seful Diviziei Energetice, unul dintre specialistii de marca ai CET-ului, a decedat in urma unui stop cardiac. Decesul s-a produs in timpul vacantei in Grecia, unde Olivian Mihaileanu se afla impreuna cu familia. Din primele infomatii se pare ca temperaturile extrem de ridicate din aceasta perioada i-au fost fatale valceanului.

Tot astazi, la Berbesti – Sectia Minerit a CET Govora, s-a produs un accident mortal. Un muncitor a fost strivit de o banda transportoare. In acest caz, Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul Judetean de Politie au demarat cercetari pentru a afla cauzele exacte ale accidentului, fiind constituit un dosar penal.

Dumnezeu sa-i odihneasca! Transmitem si noi SINCERE CONDOLEANTE familiilor indurerate!