Investitii si realizari in Vladesti

Motive de bucurie pentru locuitorii Com. Vladesti, implicit pentru edilul Adrian Cosac, care in fiecare zi puncteaza cate o realizare. La Vladesti, se vad la fiecare pas realizarile, cu atat mai mult acum, cand primarul a obtinut finantare pentru trei proiecte importante pe PNDL II, insumand peste un milion de euro. Un proiect important il constituie modernizarea a cincisprezece drumuri de interes local, constand in asfaltare, construire de rigole si podete. Un al doilea obiectiv il reprezinta modernizarea si dotarea Scolii gimnaziale “Grigore Mihaescu”, corpul A si B. Astfel, elevii vor beneficia de table interactive, mobilier scolar nou, dotari in laboratoarele de specialitate, diverse echipamente sportive etc.

O importanta deosebita o are si finantarea in vederea construirii unui pod peste raul Olanesti intre statia de ape si statia de asfalt care va avea o utilizare multipla si anume: estacada pentru conducta de apa potabila, conducta de gaz, conducta de apa reziduala, suport pentru cablurile electrice, telefonie, internet si televiziune, scurteaza drumul spre Ocnele Mari cu aproximativ 2,5 km, cale de acces pentru autospecialele de situatii de urgenta (salvare, pompieri etc), masini de aprovizionare si, totodata, asigura confort pentru locuitorii din zona, acestia ajungand mult mai repede la drumul national.

Pe langa toate acestea, edilul localitatii mai are si alte proiecte menite sa creasca gradul de confort al locuitorilor.