Anunţ public nr.1 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CORILUC SRL cu sediu; in Rm. Valcea, str. Rauremi, nr.18, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Desfiintare anexa gospodareasca C2. Extindere, amenajare constructie existenta C1 cu schimbare destinatie din hala reparatii, in hotel”,proiect situat in Rm. Valcea, str. Schitul Troianu, nr.5, judetul Valcea

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Valcea, din localitatea Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 -14,00 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea .