Actiune in forta a politistilor romani si germani la Ramnicu Valcea! Perchezitii la un tanar banuit de infractiuni informatice si bancare!

Actiune in forta a politistilor valceni si germani in dimineata acestei zile la Ramnicu Valcea. O echipa mixta de oameni ai legii din cele doua tari au perchezitionat un apartament dintr-un bloc situat in zona Kaufland din Ramnicu Valcea. A fost vizat un tanar M.P., care este cercetat pentru mai multe fraude informatice si bancare. Surse din interiorul Parchetului ne-au informat ca prejudiciul in acest caz se ridica la mai multe sute de mii de euro. Tanarul suspectat de infractiuni informatice si bancare a fost dus la audieri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea. Vom reveni cu amanunte!