2.000 de spectatori la meciul de retragere al Ramonei Farcău

Ramona Farcău și-a organizat sambata, în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea, meciul de retragere din handbal.

La 38 de ani, extrema Oltchimului din perioada de glorie a avut parte de multe momente frumoase, în fața a 2.000 de spectatori. Farcău și-a invitat toate colegele din 2010 la un meci de gală. Luminița Huțupan Dinu, Paula Ungureanu, Mihaela Smedescu, Valentina Elisei Ardean, Iulia Curea, Ramona Farcău, Adriana Nechita, Cristina Neagu, Adina Meiroșu, Valeria Motogna, Steluța Luca, Gabriella Szucs, Narcisa Lecușanu, Clara Vădineanu, Patricia Vizitiu, Oana Manea, Ionela Stanca, Roxana Gatzel, Anastasia Pidpalova au făcut spectacol într-un meci eveniment în care au întâlnit noua echipă din Rm. Vâlcea, HCM.

Meciul s-a încheiat cu victoria Oltchimului din 2010, care s-a impus cu scorul de 26-22.

Oltchim 2010: Farcău 6, Stanca 5, Manea 2, Curea 2, Vizitiu 2, Neagu 2, Szucs 2, Luca 1, Elisei 1, Nechita 1, Brădeanu 1, Pidpalova 1. Antrenor: Radu Voina.

HCM Vâlcea: Adespii 4, Vukcevici 3, Krnici 3, Glibko 3, Băcăoanu 3, Vasileuskaia 1, Mitrache 1, Craiu 1, Florica 1, Stănciulescu 1, Gavrilă 1. Antrenor: Aurelian Roșca.

„Vă mulțumesc din suflet. Vâlcea va rămâne întotdeauna în inima mea. De asta am ales să-mi organizez meciul de retragere aici, de asta am făcut eforturi imense să strâng echipa mea de suflet. Țin să le mulțumesc fetelor pentru că au acceptat invitația și pentru că m-au făcut fericită. O zi pe care o voi ține minte toată viață. O zi în care am retrăit atmosfera de altă-dată, o zi în care am revăzut oameni dragi. O să-mi fie dor de Vâlcea întotdeauna”, a declarat Farcău, conform Gazetei Sporturilor.