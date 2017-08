Scandalul pensiilor. Borza tună contra magistraților: Nu se spetesc, nu trag la șaibă!

Deputatul Remus Borza a acordat vineri o declarație pentru PSnews.ro, în legătură cu principala controversă a momentului: pensiile speciale. Parlamentarul de Brașov a acordat o atenție specială judecătorilor și procurorilor, pe care i-a acuzat că primesc pensii mult prea mari în raport cu munca prestată.

Avocatul a început prin a prezenta cifrele sumbre care condamnă sistemul de pensii să rămână într-o situație dramatică.

„Avem 5,2 milioane de pensionari la circa 4,8 milioane de salariați. Din 2009, suntem în fiecare an într-un deficit al fondului național de pensii (între 2 și 4 miliarde de euro), acoperit de la bugetul de stat. Anul trecut, el s-a ridicat la 3,6 miliarde de euro. Acest deficit este cauzat de faptul că avem mai mulți pensionari decât salariați activi. Dintre cei 5,2 milioane de pensionari, avem și această categorie a pensionarilor cu statut special – sunt cei din servicii, din Armată, din Ministerul de Interne și magistrați. Evident că vorbim aici despre o discriminare. Nu putem crea anumite categorii profesionale cu un statut privilegiat în detrimentul altora”, a apreciat Borza.

Partea cea mai importantă a declarației a fost aceea în care fostul membru ALDE și-a exprimat nemulțumirea legată de disproporția dintre mărimea pensiilor, pe de o parte, iar pe de altă parte contribuțiile la buget și caracterul muncii depuse.

„Sunt niște tabuuri și niște intangibilități: ne legăm de pensiile polițiștilor, de cele din Ministerul Apărării, dar nu și de pensiile magistraților! De ce nu? Ei ce au în plus? Până la urmă, intră în ședință de două ori pe lună! Nu intră în fiecare zi să tragă la șaibă, ca omul de rând, să muncească 8 ore pe zi.

Dar în general: din toate aceste categorii (Armată, Poliție, justiție, servicii), nu se spetește niciunul cu munca! Nu e o muncă fizică, nu e o muncă normată de 8 ore (să vii, să semnezi condica); e destul de lejer.

Și iarăși a fost o greșeală fundamentală: nu poți să ieși la pensie la 40 de ani! În plus, iată altă aberație legislativă: nicăieri, în lumea asta civilizată, pensia nu poate să depășească salariul. Sunt categorii de pensionari care ies la 40-45 de ani și care iau pensie 120% din salariu. Asta e prima aberație: pensia mai mare decât salariul. În mod normal, într-un sistem corect, echitabil, armonios pensia nu poate să depășească niciodată salariul, dar poate să fie echivalentul unui salariu doar dacă ai un stagiu complet de cotizare. Asta înseamnă că ieși la termen la pensie. Nu la 40 de ani! Or, evident că un chestor sau un general făcut la 30 de ani, la apelul de noapte, iese la 40 de ani la pensie, evident că ăla nu are stagiu de cotizare complet, deci implicit nu poate să aibă pensia echivalentă cu un salariu”, a detaliat Borza.

Remus Borza a dat exemplul concret al unui coleg care, după ce se pensionase din Poliție, a intrat în avocatură.

„Un om la 40, 45, chiar 50 de ani este la apogeul carierei profesionale, atinge maximul capabilităților profesionale, de expertiză, de experiență, de management. Pe omul ăla, în care statul a investit zeci de ani ca să-l formeze, nu poți să-l scoți la pensie (evident, la cerere), să-i dai 24, 30, poate chiar 48 de salarii – am un coleg în firmă care a fost ofițer de Poliție, a ieșit la pensie la 43 de ani (asta se întâmpla acum vreo 10 ani) și cu 40 și ceva de salarii compensatorii. El sigur că nu a avut norocul să se întoarcă în sistem, ci a intrat în avocatură, unde realizează un venit dintr-o profesie liberală; aici pot să accept, dar este inadmisibil și din punct de vedere moral ca salariații din sistemul public să iasă la pensie cu numeroase salarii compensatorii, cu o pensie mai mare decât salariul, iar a doua zi sau într-o lună să se întoarcă în aceeași instituție, eventual pe aceeași funcție. E absolut aberant! Evident că aceste anomalii trebuie corectate și aici înțeleg efortul și dorința premierului Mihai Tudose de a găsi soluții la o monstruozitate juridică, toată această construcție care, până la urmă, bulversează tot ce înseamnă sistem și valori”, a punctat deputatul.

Totodată, întrebat de ce crede că sindicatele fac gălăgie, în ciuda intențiilor aparent bune ale Guvernului în materie de pensii speciale, juristul a arătat cu degetul către privilegiații din acest domeniu.

„E normal – sindicatele pe cine vrei să apere? Îi apără pe oamenii muncii de la orașe și sate, inclusiv pe actualii pensionari. Pentru că, dacă te uiți, chiar și unii lideri de sindicate au acest dublu statut: și de pensionar de lux, și de salariat la aceeași instituție”, a încheiat Remus Borza. (psnews.ro)