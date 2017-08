O carieră extremă! Ramona Farcău se retrage din handbal: ”Perioada de la Vâlcea a fost Oscarul meu!”

Ramona Farcău se retrage din handbal după 17 de ani la cel mai înalt nivel. Vicecampioană mondială, golgeter la Jocurile Olimpice 2008, ”Racheta” va juca pe 5 august, la Rm. Vâlcea, în meciul său de gală

Fosta extremă stânga a Oltchimului și a naționalei României va organiza pe 5 august meciul de retragere din handbal. A invitat la eveniment toate coechipierele cu care în 2010 a jucat finala Ligii Campionilor.

La 38 de ani, Ramona Farcău a decis că e timpul să spună «STOP» carierei de handbalistă. A jucat 21 de ani la cel mai înalt nivel, a ajuns la Campionate Europene, Mondiale, Jocuri Olimpice, a câștigat medalii și trofee individuale.

O jucătoare de o eleganță extraordinară pe teren, cu o viteză de execuție ieșită din comun, Ramona a fost în top, pe semicerc, mai bine de 15 ani. A vorbit pentru Gazeta Sporturilor într-un interviu în care rememorează momentele cruciale ale carierei sale, dar și despre ceea ce pregătește în meciul său de adio, pe 5 august, la Rm. Vâlcea.

Ramona, când ai început handbalul?

Serios, să spun așa, prin clasa a șaptea cred. Până atunci, am făcut, așa, naveta între atletism și handbal. Îmi plăceau ambele, dar parcă eram mai atrasă de atletism. Eram mică și slabă și eram încântată că participasem deja la câteva concursuri și luasem medalii, câștigasem curse de 800 de metri și crosuri.

Și cum ai renunțat la atletism?

Antrenorul meu de handbal care m-a descoperit, domnul Dumitru Romocean, Dumnezeu să-l ierte!, a venit acasă la părinți, să-i convingă să mă trimită la handbal. Cumva nu a fost alegerea mea, îmi doream mai mult atletism. Jucam centru și inter dreapta la junioare. Eram rapidă și tehnică, îmi aduc aminte că marcam multe goluri pe depășire, că nu puteam eu să arunc de afară.

La Zalău, la echipa mare, când ai ajuns?

La 17 ani am fost chemată de antrenorul Gheorghe Tadici. Țin minte ce jucătoare erau atunci în vestiarul echipei… Era Lăcrămioara Fiastru căpitanul echipei, Andreea Nagy, pe extremă dreapta, Alina Țurcaș, Dana Morari, Artemiza Săgmar. M-au primit însă foarte bine.

Zalăul stătea însă în umbra Oltchimului, Vâlcea făcea legea în acea perioadă, nu?

Am avut și noi câteva zvâcniri. Îmi aduc aminte că în 2001 le-am luat campionatul. Le-am bătut de două ori, ultima dată la Zalău. S-a jucat prin mai parcă, iar în sală erau, cred, 40 de grade!

Cum așa?

Nu știi meciul? Era foarte cald afară și cineva a dat ordin să se dea drumul la calorifere în sală! Apoi am aflat și noi, jucătoarele. Cert este că pe teren noi ne-am acomodat mai bine ca fetele de la Vâlcea, din moment ce le-am învins! Nu am știut nimic înainte de meci.

Ați mai câștigat apoi două titluri, în 2004 și 2005.

Da, Vâlcea deja dăduse drumul jucătoarelor de bază și rămăsese cu junioare și tinere. Ne-am bătut cu Deva și cu Rapid. În Giulești jucau atunci Brădeanu, Vărzaru, Dobrin, Dogaru, Cristina Mihai, Iorgu. Am câștigat titlul la București!

Cum a fost la Zalău în 2006, când ați plecat la Vâlcea șase jucătoare și antrenorul Gheorghe Tadici?

Era momentul să plecăm la o echipă de Champions League. Impulsul a venit după medalia de argint câștigată la Mondialul din Rusia, din 2005. Ni s-a prezentat atunci proiectul, că vor fi cooptate toate jucătoarele de la națională. Cine nu și-ar fi dorit să joace într-un Dream Team, cum a fost numită echipa?

Care a fost cel mai frumos moment petrecut la Vâlcea?

Finala Ligii Campionilor din 2010, fără îndoială. Am sperat însă tot timpul că o să ajungem să punem mâna pe trofeu. Am fost de atâtea ori atât de aproape, dar în același timp atât de departe… Ăsta e marele meu regret, pentru că eu cred că Vâlcea a avut o echipă senzațională atunci. Nu știu ce ne-a lipsit, poate un pic de noroc!

Când aveai momente mai proaste, cum treceai peste?

Nu le luam în seamă! Așteptam următorul meci să mă revanșez. Îmi aduc aminte că jucasem la Vâlcea un meci cu Lada Togliatti. Ratasem foarte mult, dar tot marcasem 7 goluri. A venit la mine președintele Ioan Gavrilescu și mi-a spus: «Mă, tu și când joci prost, tot dai cele mai multe goluri!».

Regreți că nu ai acceptat să joci și în străinătate?

Nu! Am avut posibilitatea. Dar de ce aș fi plecat de la Oltchim? Era una dintre puterile handbalului, echipa era unită, totul mergea acolo. Eram multe românce, eram acasă.

Care e cea mai bună prietenă a ta din handbal?

M-am înțeles bine cu toată lumea. Nu pot da un singur nume. La Vâlcea am fost colegă de cameră cu Roxana Gatzel, cu Narcisa Lecușanu, cu Alice Ardean. Dar nu pot spune că una sau alta e mai bună prietenă.

La echipa națională când ai debutat, îți aduci aminte?

Cum să nu? La turneul final din 1999, la Campionatul Mondial. Câștigaserăm atunci, în acea vară, titlul mondial la tineret, în China. Și cinci jucătoare am făcut pasul la senioare atunci. Eu, Mika Brădeanu, Vărzaru, Toto Tolnai și Gabi Tănase. A fost extraordinar, am jucat semifinale și am terminat pe 4. Ne-am calificat la Jocurile Olimpice de la Sydney. Erau și jucătoare cu experiență atunci, țin minte de Vali Cosma, Marinela Pătru, Luminița Huțupan.

Apropo de Jocurile Olimpice, în 2008 ați plecat din postura de mari favorite, dar România a terminat pe locul 7!

A fost un turneu final de coșmar, nici nu vreau să-mi aduc aminte! A fost o realizare personală acolo, că am câștigat titlul de golgeter, dar dezamăgirea a fost prea mare pentru rezultat.

Ai emoții acum, înaintea meciului de retragere?

Acum nu le simt, dar probabil atunci, când voi intra pe parchet, vor fi și emoții. Nu prea am avut timp pentru că am avut multe lucruri de pus la punct, de alergat pentru a ieși un meci de gală așa cum mi-l doresc.

Ramona Farcău

Născută pe 14 iulie 1979, la Zalău

pe 14 iulie 1979, la Zalău A jucat la HC Zalău (1998-2006), Oltchim (2006-2013), Dunărea Brăila (2013-2015), CSM Ploiești (2015-2016), Dinamo (2016-2017)

HC Zalău (1998-2006), Oltchim (2006-2013), Dunărea Brăila (2013-2015), CSM Ploiești (2015-2016), Dinamo (2016-2017) De 10 ori campioana României, cu Zalăul în trei rânduri, de 7 ori cu Oltchim

campioana României, cu Zalăul în trei rânduri, de 7 ori cu Oltchim A câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei în 2007 cu Oltchim

Cupa Cupelor și Supercupa Europei în 2007 cu Oltchim Golgeter la JO 2008, 56 de goluri

la JO 2008, 56 de goluri 196 de apariții în naționala de senioare a României

de apariții în naționala de senioare a României 656 de goluri marcate sub „tricolor”

de goluri marcate sub „tricolor” 8 turnee finale cu România: CM (1999, 2005, 2007, 2009), CE (2004, 2008), JO (2000, 2008)

turnee finale cu România: CM (1999, 2005, 2007, 2009), CE (2004, 2008), JO (2000, 2008) Vicecampioană mondială cu România la Sankt-Petersburg 2005

mondială cu România la Sankt-Petersburg 2005

