BOMBA! Buican si-a cumparat vila de sute de mii de euro in centrul Ramnicului?! DNA si ANI trebuie sa verifice URGENT tranzactia imobiliara!

Surse din interiorul PNL Valcea ne-au transmis informatia ca deputatul Cristian Buican ar fi devenit proprietar, prin interpusi, al unei vile in buricul municipiului Ramnicu Valcea! Vila, cu o valoare de peste 200.000 euro, este situata langa cladirea Finantelor Publice Valcea, si a fost achizitionata de Costel Stefan, varul sefului PNL Valcea, patronul firmei abonate la contracte cu institutii publice Roxi Com SRL si Mihai Buican, fratele si in acelasi timp sageata bagata mereu la inaintare in plan afaceristic de bosul Cristian Buican. Nu dam crezare suta la suta informatiei pasata de penelistii revolutionari, dar pe aceasta cale solicitam Directiei Nationale Anticoruptie si Agentiei Nationale de Integritate sa demareze investigatii in legatura cu achizitia imobiliara dubioasa. Ai cui sunt banii de fapt si care este sursa acestora? Asteptam concluziile acestor verificari!