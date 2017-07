Robert Schell, primarul din Brezoi: Am obtinut o finantare europeana in valoare de 900 000 euro pentru amenajarea unor locuri de joaca!

Am obtinut o finantare europeana in valoare de 900 000 euro, pentru amenajarea unei zone de agrement , la baza sportiva, unde pe o suprafata de 9500 mp vor fi amenajate locuri de joaca si facilitati si pentru copii dar si pentru mamici, civilizate, cu grupuri sanitare si supravegheate video. Suntem in procedura de licitatie, estimam luna septembrie pentru inceperea lucrarilor si cu siguranta vara viitoare va veti putea bucura de aceasta zona de agrement – aceasta este VESTEA BUNA, pe care le-a dat-o brezoienilor – primarul Robert Schell pe pagina de facebook. FELICITARI!