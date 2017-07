CONSTANTIN RADULESCU: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA VA PRIMI UN DISPOZITIV RMN!

Astăzi am discutat cu domnul Florian Bodog, Ministrul Sănătății, pe teme care privesc îmbunătățirea actului medical, dar și dotările cu tehnică medicală performantă în spitalele din județul nostru.

Am mai spus-o și o mai spun încă o dată, am toată încrederea în Președintele Liviu Dragnea, pentru că programul de guvernare este unul realist, iar noi PSD ne ținem de cuvânt.

Domnul Ministru Florian Bodog mi-a comunicat că undeva la sfârșitul lunii august se vor încheia procedurile de licitație și că există o mare posibilitate ca dispozitivul RMN repartizat județului nostru, să ajungă la Vâlcea chiar în acest an.

Așadar, demersurile noastre prin care am solicitat ca Spitalul Județean de Urgență Vâlcea să primească un dispozitiv RMN au avut succes, urmând ca după îndeplinirea formalităților legale acest aparat medical extrem de important să ajungă la Vâlcea. – Constantin Rădulescu, Președinte PSD Vâlcea.

